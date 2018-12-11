ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Заседание Совмина Союзного государства пройдет в Бресте

12.12.2018 10:36 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Заседание Совмина Союзного государства пройдет в БрестеБресте">

Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 декабря в Бресте с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и председателя правительства России Дмитрия Медведева.

На повестке дня заседания 25 вопросов, среди которых – торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу на 2018-2022 годы, проект союзной Военной доктрины, прогнозные балансы спроса и предложения агропродовольственной продукции и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2019 год.

Также рассмотрят вопросы, касающиеся формирования бюджета, развития малого и среднего предпринимательства, новых союзных программ, премии СГ в области науки и техники. Предлагается рассмотреть, как выполняются решения Высшего Госсовета о взаимодействии в сфере машиностроения и АПК, об отмене роуминга на территории Союзного государства.

 По итогам заседания предусматривается подписание ряда документов, в том числе межправительственного соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз, сообщает БелТА.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 декабря в Бресте с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и председателя правительства...
 
Новости дня
Новости разные
 
Учреждения образования Вороновщины удивляют новогодним декором
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Полесская правда
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика