Заседание Совмина Союзного государства пройдет в Бресте

Бресте">

Бресте">

Заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 декабря в Бресте с участием премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и председателя правительства России Дмитрия Медведева.

На повестке дня заседания 25 вопросов, среди которых – торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России, выполнение приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития СГ на среднесрочную перспективу на 2018-2022 годы, проект союзной Военной доктрины, прогнозные балансы спроса и предложения агропродовольственной продукции и индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов на 2019 год.

Также рассмотрят вопросы, касающиеся формирования бюджета, развития малого и среднего предпринимательства, новых союзных программ, премии СГ в области науки и техники. Предлагается рассмотреть, как выполняются решения Высшего Госсовета о взаимодействии в сфере машиностроения и АПК, об отмене роуминга на территории Союзного государства.

По итогам заседания предусматривается подписание ряда документов, в том числе межправительственного соглашения Беларуси и России о взаимном признании виз, сообщает БелТА.