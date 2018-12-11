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Вертикальный взлет истребителя поколения 4++ сняли на видео
Взлет истребителя Су-35 на форсаже, совершенный практически вертикально, был снят на
Су-35 отличается высокой маневренностью, самолет может развернуться буквально на месте. Кроме того, этот российский истребитель поколения 4++ оснащен системой предупреждения о пуске ракет, которая в случае необходимости дает летчику спасительные несколько секунд, чтобы уйти от атаки.
На международных авиасалонах Су-35 получил прозвище show-stopper: во время его показательных полетов зрители буквально замирали, наблюдая за маневрами.
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Самолет способен совершать такой маневр благодаря тяговооруженности, значение которой составляет 1,09 кгс/кг.
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