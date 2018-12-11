«Сказали, что задохнемся». В Минске орудуют лжегазовщики, которые продают газоанализаторы

В редакцию обратились жители столичного Зеленого луга. Говорят, по домам ходят подозрительные люди и предлагают купить газоанализатор за 199 рублей. «В дверь позвонила девушка, представилась сотрудником Мингаза. Сказала, что без газоанализатора мы можем задохнуться», — рассказывает Сергей, житель одного из домов, в квартирах которого установлены газовые плиты. В УП «Мингаз» сказали, что по квартирам ходят не их сотрудники, а представители частной фирмы, которой всего пару месяцев.



Фото: Pixabay.com

— Позвонила в дверь девушка, представилась сотрудницей Мингаза, — рассказывает минчанин Сергей. — К ней вышла моя мама, я слушал разговор из кухни. Девушка начала рассказывать, что сейчас идет тотальная установка газоанализаторов, потому что участились случаи утечки газа. А это опасно для жизни и здоровья. Кроме того, угарный газ представляет угрозу, а его вообще никак без газоанализатора не обнаружишь. Мол, если не установим прибор, задохнемся. Мама уже и уши развесила, стала спрашивать, сколько стоит устройство.

По словам мужчины, девушка озвучила сумму 199 рублей. Но если предъявить пенсионное удостоверение, можно получить скидку.

— Мне показалось это подозрительным, — продолжает Сергей. — Во-первых, всякие такие службы перед проведением работ обычно вешают объявление на дверях подъезда. Во-вторых, насколько я помню, газовщики ходят в форме. Мы не стали ничего покупать, вежливо выпроводили девушку за дверь.

В аналогичную ситуацию попал и минчанин Максим с его женой.

— Приходила ко мне домой молодая девушка, представилась сотрудником организации «Контроль ГАЗ-ДЫМ». Сказала, что очень срочно нужно ставить газоанализаторы, — рассказывает мужчина. — С ней разговаривала моя жена. Представительница компании ее практически уболтала купить прибор стоимостью почти 200 рублей. Потом в разговор вмешался я. Спросил, обязательно ли это. Девушка ответила, что пока нет. Но попыталась надавить на то, что от этого зависят наши жизни.

Года два назад, как рассказывает Максим, к нему таким же образом хотели зайти оконщики, проверить окна. Поэтому мужчина насторожился.

— Я попросил девушку показать удостоверение. Оно у нее было. Мы сказали представительнице, что квартиру снимаем, она не наша, поэтому ничего устанавливать не будем, — говорит Максим. — Потом я посмотрел в интернете, что это за организация. Оказалось, что ей нет и месяца.

Мы обратились в УП «Мингаз» за комментарием по сложившейся ситуации. На предприятии уже были в курсе, что в Минске появились лжегазовщики.

— С месяц назад к нам тоже обратился гражданин. Рассказал о том, что ходят люди по Цнянке, продают некие сигнализаторы контроля концентрации метана и угарного газа, — рассказывает главный инженер УП «Мингаз» Дмитрий Шавловский. — Называлась тогда организация «Газ-Контроль Дом Системы Безопасности». Мы провели свое расследование. Оказалось, что они продают людям сигнализаторы контроля концентрации метана и угарного газа за 190 рублей. Такие приборы можно приобрести по цене от 20 до 40 рублей. Но их нужно подбирать под технические параметры того оборудования, которое установлено у человека. На газовую плиту их вообще нет смысла ставить. Но эти «газовщики» ходят именно по квартирам с газовыми плитами.

Дмитрий Шавловский рассказал, что в Минске газовыми плитами оборудовано около 530 тысяч квартир. А газовых котлов, при наличии которых целесообразно ставить газоанализаторы, около 66 тысяч и примерно 23 тысяч газовых колонок.

— Мы по этому вопросу даже обратились в правоохранительные органы РУВД Советского района Минска, послали им запрос по этой теме, чтобы там проверили эту фирму, — говорит главный инженер предприятия. — После того, как мы у себя на сайте разместили информацию о том, что появилась компания с агрессивным маркетингом, которая продает сигнализаторы контроля концентрации метана и угарного газа, лжегазовщики сменили название на ООО"Контроль Газ-дым", но юридический адрес у них не поменялся. Офис находится в торговом центре «Монетка» по улице Кульман.

В Мингазе считают, что все это рассчитано в основном на пенсионеров, поэтому нужно предупредить людей в возрасте, чтобы они ничего не покупали.

— Нам звонил дедушка, которому за 80 лет, — делится Дмитрий Шавловский. — Мы попросили у этой фирмы показать приборы, которыми они торгуют. Они вчера были на приеме у нашего гендиректора. Мы даже были готовы приобрести их сигнализаторы контроля концентрации метана и угарного газа и провести экспертизу. Потому что прибор, определяющий концентрацию метана в нашем случае или угарного газа, они должны иметь определенные технические параметры, делать замеры, которые спасут жизнь человеку. Мы от них не получили никакого ответа по поводу того, что есть сертификат технического устройства, который подтверждает, что этот сигнализаторы контроля концентрации метана и угарного газа реально работает.

«Мингаз» просит людей быть бдительными.



Фото: УП «Мингаз»

— Газоснабжающая организация сообщает о проведении планового технического обслуживания газоиспользующего оборудования не менее, чем за три дня. Обычно информация написана на объявлениях на дверях подъезда или на информационных досках. В них указаны номера телефонов, — говорит главный инженер. — Во время таких визитов сотрудники обязаны предъявить удостоверения, назвать полное наименование организации и свои фамилии, а также быть одетыми в спецодежду с логотипом организации, например в Минске и Минском районе — УП «Мингаз».



Фото: УП «Мингаз»

Кроме того, потребители могут проверить информацию о специалистах и выполняемых работах, позвонив в газоснабжающую организацию. Если же человек все-таки хочет установить какое-либо оборудование, то лучше обратиться за консультацией в специализированные магазины газового оборудования, советут специалисты.

Кстати, похоже, что компания, продающая сигнализаторы контроля концентрации метана и угарного газа, собирается расширяться. В интернете на сайтах с вакансиями висят объявления о том, что им требуется специалист по работе с клиентами. Зарплату обещают от 800 до 1 500 рублей на руки.