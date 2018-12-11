Подведены итоги областного конкурса по робототехнике «Дорога в будущее»

7 декабря 2018 года на базе факультета информационных технологий и робототехники Белорусского национального технического университета состоялся областной конкурс по робототехнике «Дорога в будущее».

В этом году в мероприятии приняли участие 112 учащихся из учреждений общего среднего образования Минщины.

В направлении «Робототехника» ребята соревновались в создании модели по готовой пошаговой инструкции, а также модели по рисунку с последующим программированием ее действий. Участники «Мини-сумо» показывали свое умение вытолкнуть робота соперника за пределы ринга. В направлении «Траектория» конкурсанты программировали робота на прохождение определенного маршрута за наименьшее время без ошибок.

Мастерство ребят оценивало компетентное жюри: кандидаты наук, специалисты БНТУ, Минского областного института развития образования, а также магистранты и студенты факультета информационных технологий и робототехники университета. Возглавил жюри заведующий кафедрой «Робототехнические системы» факультета информационных технологий и робототехники БНТУ, доктор технических наук Андрей Ромуальдович Околов.

В то время, когда ребята участвовали в соревнованиях, их педагоги и родители погрузились в увлекательный мир одной из самых перспективных сфер деятельности XXI века на публичной лекции «О робототехнике, дизайне и будущих инженерах». Спикером перед ними выступил заведующий лабораторией робототехнических систем Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси, кандидат технических наук, доцент Григорий Александрович Прокопович.

Участники мероприятия увидели презентацию Белорусского национального технического университета и посетили университетский музей. Приятным сюрпризом для них стало научно-развлекательное шоу от студии детского праздника «Тилибом».

Итоги этого непростого дня были подведены на торжественном закрытии конкурса «Дорога в будущее». Со словами приветствия перед ребятами, родителями и педагогами выступил декан факультета информационных технологий и робототехники БНТУ, кандидат физико-математических наук, доцент Евгений Евгеньевич Трофименко. Студенты университета показали для всех собравшихся творческое приветствие.

Победители конкурса были награждены дипломами и призами от организаторов и партнеров мероприятия, которым мы выражаем искреннюю признательность:

Общество с ограниченной ответственностью «Нэкстсофт»;

Общество с ограниченной ответственностью «ТКП-Софт»;

Студия детского праздника «Тилибом».

В направлении «РОБОТОТЕХНИКА»

Диплом II степени

Дощечко Святослав, ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска»;

Иванович Кирилл, ГУО «Негорельская базовая школа № 2» Дзержинского района.

Диплом III степени

Кошикевич Тимофей, ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя» Дзержинского района;

Сахарчук Кирилл, ГУО «Гимназия № 1 г. Дзержинска»;

Шарый Артём, ГУО «Гимназия г. Фаниполя» Дзержинского района.

Похвальный диплом

Лапухин Алексей, ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя» Дзержинского района.

Грамотой факультета информационных технологий и робототехники БНТУи памятным призом был отмечен Миранович Владислав, ГУО «Гимназия г. Дзержинска».

















