Нацбанк признал незаконной схему расчетов Uber с транспортными компаниями





Схема расчетов сервиса Uber с транспортными компаниями противоречит белорусскому законодательству. Об этом говорится в письме Нацбанка в адрес Ассоциации белорусских банков в ответ на просьбу банков оценить схему расчетов сервиса такси.

В письме поясняется, что в настоящее время сервис такси, которые предоставляет в Беларуси компания-нерезидент Uber Ml B.V. (Нидерланды), оказывает услуги белорусским перевозчикам (юрлицам и индивидуальным предпринимателям) по организации поездки (сервис Uber). При этом платеж в пользу компании Uber производится физлицами в белорусских рублях с использованием мобильного приложения Uber, минуя текущие (расчетные) банковские счета транспортных компаний. Затем компания-нерезидент перечисляла сумму в долларах на счет белорусского перевозчика за вычетом своего вознаграждения.

Белорусские банки, в которых размещены счета транспортных компаний, констатировали, что в оплату за услуги такси, оказанные на территории Беларуси, поступали средства в долларах . При этом по действующему законодательству расчеты в инвалюте между резидентами запрещены.

В Нацбанке отмечают, что договор между нерезидентом (Uber) и резидентом (белорусской транспортной компанией) является внешнеторговым договором по импорту услуг. В соответствии с действующим законодательством, при импорте расчеты внешнеторговым договорам осуществляются только со счетов импортеров. Таким образом, используемая схема расчетов Uber с белорусскими перевозчиками не соответствует законодательству, сказано в письме НББ, пишет interfax.by.

Uber запустил сервис такси в Беларуси в конце 2015 года. В середине 2017 года "Яндекс.Такси" и Uber объявили об объединении бизнесов онлайн-заказа поездок в России, Беларуси и ряде других стран в составе новой компании.