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В Беларуси урегулированы вопросы работы с пустующими и ветхими домами
12.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2018 года №878 урегулированы вопросы, касающиеся работы с пустующими и ветхими домами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
Документом утверждены четыре положения: о порядке опубликования сведений о пустующих и ветхих домах, ведения реестров пустующих и реестров ветхих домов, возмещения стоимости пустующих и ветхих домов, организации и проведения аукционов по продаже пустующих и ветхих домов, а также порядке их продажи без проведения аукционов.
Также принятым правовым актом признаны утратившими силу постановления
Документ разработан в соответствии с пунктом 7 указа от 4 сентября 2018 года № 357 "О пустующих и ветхих домах".
Основные положения постановления вступили в силу с 7 декабря 2018 года. Пункты, касающиеся работы с пустующими и ветхими домами, расположенными в городах областного подчинения и г. Минске, вступят в силу с 7 марта 2019 года.
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Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 декабря 2018 года №878 урегулированы вопросы, касающиеся работы с пустующими и ветхими домами, сообщает...
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