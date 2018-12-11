ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В связи с приездом в Брест Дмитрия Медведева будет ограничено движение в городе

12.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Внимание! Ограничение движения! Уважаемые гости и жители города Бреста! 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61493.php

Брест Дмитрия Медведева будет ограничено движение в городе" alt="В связи с приездом в Брест Дмитрия Медведева будет ограничено движение в городе ">

В вязи с проведением заседания Совета Министров Союзных государств, в целях обеспечения условий безопасного дорожного движения, 13 декабря в период времени с 07.00 до 19.00 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по следующим автодорогам и улицам г.Бреста: М1 "Брест-Минск-граница РФ" (Редьки), ул.Московская, проспект Республики, ул.Окт.Революции, ул.28 Июля, Варшавское шоссе, ул.Зубачева, ул.ГОБК, проспект Машерова, ул.Ленина, ул.Леваневского, ул.Чапаева, ул.Крупской, ул.Пионерская, ул.Радужная, автодорога Р 83 "Брест-Каменец-НП "Беловежская пуща", Р 16 "Тюхиничи - Высокое - граница РП".


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61493.php

В связи с приездом в Брест Дмитрия Медведева будет ограничено движение в городе

Планируйте свой маршрут заранее.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание! Ограничение движения! Уважаемые гости и жители города Бреста! В вязи с проведением заседания Совета Министров Союзных государств, в целях обеспечения...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Белоруснефть-Сибирь" расширит возможности буровой техники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика