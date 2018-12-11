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В связи с приездом в Брест Дмитрия Медведева будет ограничено движение в городе
12.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Внимание! Ограничение движения! Уважаемые гости и жители города Бреста!
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В вязи с проведением
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Внимание! Ограничение движения! Уважаемые гости и жители города Бреста! В вязи с проведением заседания Совета Министров Союзных государств, в целях обеспечения...
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