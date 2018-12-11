В связи с приездом в Брест Дмитрия Медведева будет ограничено движение в городе

Внимание! Ограничение движения! Уважаемые гости и жители города Бреста!



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В вязи с проведением заседания Совета Министров Союзных государств , в целях обеспечения условий безопасного дорожного движения, 13 декабря в период времени с 07.00 до 19.00 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин по следующим автодорогам и улицам г.Бреста: М1 "Брест-Минск-граница РФ" (Редьки), ул.Московская, проспект Республики, ул.Окт.Революции, ул.28 Июля, Варшавское шоссе, ул.Зубачева, ул.ГОБК, проспект Машерова, ул.Ленина, ул.Леваневского, ул.Чапаева, ул.Крупской, ул.Пионерская, ул.Радужная, автодорога Р 83 "Брест-Каменец-НП "Беловежская пуща", Р 16 "Тюхиничи - Высокое - граница РП".



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