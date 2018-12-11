Водитель совершила наезд на 18-летнего пешехода на Сальникова

11.12.2018 около 19:50 часов 42-летняя жительница г.Бреста, управляя автомобилем «Рено» и двигаясь по ул.Сальникова г.Бреста, в направлении от ул.Махновича к ул.Краснознамённой.



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Напротив дома №20 водитель совершила наезд на 18-летнего пешехода , местного жителя, который пересекал проезжую часть ул.Сальникова по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован в УЗ "Брестская областная больница". Проводится проверка.



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Уважаемые участники дорожного движения! Помните, что дорога не прощает ошибок! Каждый пешеход должен помнить, что кроме прав существуют и обязанности, а обязанности каждого пешего участника дорожного движения - перед переходом проезжей части убедиться в безопасности! Для этого много не надо - посмотреть по сторонам и когда убедились, что автомобили вас пропускают, только после этого начинать пересекать проезжую часть. Пешеходы должны понимать, что зачастую бывают случаи, что в темное время суток, когда на вас темная одежда и нет фликера - вас просто не видно водителю. Не стоит забывать про световозвращающие элементы!



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Автомобилисты должны быть предельно внимательными и осторожными при проезде нерегулируемых пешеходных переходов и двигаться с такой скоростью, которая позволит оставить автомобиль в случае появления пешехода. Соблюдайте Правила дорожного движения!