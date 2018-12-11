В результате попутного столкновения на ул. Суворова травмирован водитель VW Golf

11.12.2018 около 13:10 часов 32-летняя жительница г.Бреста, управляла автомобилем «Фольксваген Поло» и двигалась по ул.Суворова г.Бреста в направлении от ул.28-го Июля к ул.Жукова.



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На перекрестке с переулком Суворова женщина-водитель отвлеклась от управления и совершила столкновение с остановившимся впереди, для выполнения маневра левого поворота, попутным автомобилем «Фольксваген Гольф», под управлением 40-летнего местного жителя.



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В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" с травмами госпитализирован в УЗ "Брестская центральная городская больница". По факту ДТП проводится проверка.



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