17 декабря 2018 г. в Брестской областной библиотеке им. М. Горького состоится передача в дар факсимильного издания «Букваря» (1618 г.) центральным городским и районным публичным библиотекам, библиотекам ВУЗов, музеям, общественным и религиозным организациям Брестской области.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61490.php

Читать полностью в источнике с фото:





Реализация международного научного издательского проекта Национальной библиотеки Беларуси по факсимильному воссозданию первой в мире книги под названием «Букварь» стала наиболее важным и ярким событием книжной культуры нашей страны в 2018 году. Этой книге исполнилось 400 лет. «Букварь» увидел свет в Виленском православном монастыре Святого Духа, а напечатан он был в городке Евье под Вильно, в одном из самых старинных и влиятельных белорусских издательств Великого княжества Литовского. В издательстве выходило немало книг на церковнославянском, старобелорусском и польском языках. Партнёрами Национальной библиотеки Беларуси по факсимильному воспроизведению первого в мире «Букваря» выступили: Библиотека Почётного общества Миддл Темпл в Лондоне, Посольство Республики Беларусь в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Министерство культуры Республики Беларусь, Международная ассоциация белорусистов, Белорусский государственный университет, Министерство образования Республики Беларусь, Европейский банк реконструкции и развития, а также Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк», объединившие усилия для успешной реализации проекта.

«Букварь» — это единственный в своём роде памятник просветительской мысли Беларуси, наиболее раннее печатное пособие для начального обучения грамоте. Безусловно, издание украсит фонд любой библиотеки и будет способствовать популяризации лучших образцов книжной культуры белорусского народа, сохранению его духовного наследия.

Жители Брестчины имели возможность приобщиться к этому событию на празднике Дня белорусской письменности в г. Иваново, где Национальная библиотека Беларуси презентовала проект. 17 декабря все желающие смогут посетить церемонию передачи «Букваря» и встретиться с автором и инициатором реализации проекта в жизнь, заместителем директора Национальной библиотеки Беларуси по научной работе и издательской деятельности, кадидатом культурологии Сушей Александром Александровичем.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61490.php

Читать полностью в источнике с фото:





Мероприятие пройдёт по адресу: г. Брест, б-р Космонавтов, 48 (читальный зал, 2-й этаж). Начало в 13.00.