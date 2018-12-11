Первые белорусские микроавтобусы начали собирать в Бресте

В Бресте начали собирать первые белорусские микроавтобусы. Продукт для нашего рынка новый, но уже организации и ведомства выстраиваются в очередь на покупку. В перспективе, если машина понравится, производители намерены наладить и зарубежные поставки.



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Белорусские микроавтобусы – это совместный проект Минского автомобильного завода (в структуру которого и входит завод «Брестмаш») с китайской госкампанией. Импортные комплектующие, наши специалисты и технологии. Остановились на двух моделях: пассажирский 16-местный микроавтобус и грузовой фургон (кроме салона, никаких отличий). Под линию сборки на заводе выделили огромный цех. Сделали ремонт, установили «мазовское» оборудование и подготовили специалистов, сейчас на месте отрабатывают технологии сборки. Семь автомобилей уже готовы.

Алексей Бражук, инженер предприятия «Брестмаш»: «На данный момент автомобиль находится на подъёмнике, сейчас здесь будет устанавливаться коробка передач, двигатель. Производство для нас новое, интересное. Очень скрупулёзно относимся к качеству сборки, проверяем всё: каждый винтик, каждую гаечку».

Новая продукция – это не только имидж, но и импульс для самого завода. В последние годы Брестский машиностроительный завод переживает не лучшие времена. Хотя опыт огромный: больше 40 лет производят оборудование повышенной сложности для газовых плит, перерабатывающей промышленности. Автомобильное машиностроение для предприятия – это пока первый опыт, но то, что с ним справятся, здесь не сомневаются. Автомобили уже прошли процедуру сертификации, в Бресте их будут не только собирать, но и тестировать. Далее под брендом «МАЗ» машины поступят в продажу.

Василий Кохович, директор предприятия «Брестмаш»: «По своим техническим характеристикам она даже не уступает столь распространённым и у нас в стране, и на постсоветском пространстве автомобилям ГАЗ. Цена пока не определена, но в любом случае это будет один ценовой сегмент с «ГАЗелью».

Комплектующие для автомобиля произведены в Китае, но в перспективе их заменят отечественными – всё, что можем производить сами: покрышки, двигатели, электрооборудование, обшивку салона. Это позволит продавать новые МАЗы без ограничений.

Внешне кузов автомобиля напоминает популярный в народе «Мерседес-Спринтер», дизайн специально создавали под вкусы потребителя. Что касается технических особенностей, то это шестиступенчатая коробка передач. При мощности двигателя в 150 лошадиных сил, это ещё и реальная экономия топлива».

Так что первый отечественный микроавтобус старались сделать экономичным, надёжным и экологичным (двигатель стандарта Евро-5 позволит ездить, в том числе по европейским дорогам). До конца года в Бресте выпустят 50 машин (пассажирских и грузовых), а в перспективе – в год до двух тысяч. Это пока планы, но мощности предприятия позволяют это сделать. Для начала для белорусского рынка, но если модель хорошо себя зарекомендует, то белорусские микроавтобусы могут появиться и на дорогах других стран СНГ.