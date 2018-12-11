Итоги года: что искали белорусы в 2018 году

Компании Google и «Яндекс» проанализировали миллионы поисковых запросов белорусов и представили итоговые отчеты по результатам 2018 года.

Google



Фото: Reuters

Самым популярным запросом года в Google Беларусь стал 21-й чемпионат мира по футболу. Девятую позицию рейтинга занял чемпионат мира по хоккею. Интерес у белорусов также вызвали ТВ-шоу: шестой сезон «Холостяка» и «Замуж за Бузову». Десятку самых популярных запросов разбавили сериалы: третий сезон «Мажора», «Полицейский с Рублевки», а также второй сезон сериала «Ивановы Ивановы».

В категории «Персона» белорусы чаще всего интересовались знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году: Стивеном Хокингом, рэпером XXXTentacion, Иосифом Кобзоном и Олегом Табаковым. Белорусских пользователей Google также привлекали истории, связанные с Настей Рыбкой, легендой рок-музыки Фредди Меркьюри и Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Самым топовым фильмом по запросам белорусов в 2018 году стал биографический фильм «Богемская рапсодия» о британской рок-группе Queen. Вторая по популярности — спортивная драма «Движение вверх». Третье место занимает фантастический фильм «Веном».

Лидерами в категории «Сериал» стали «Мажор», «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы Ивановы». В Топ-3 в категории «ТВ-шоу года» в Беларуси вошли: «Евровидение 2018″, шестой сезон шоу „Холостяк“ и „Замуж за Бузову“.

В 2018 году белорусов больше всего интересовало приобретение автомобиля, велосипеда и квартиры. Интересно, что в топ-10 вошли такие запросы, как „участок под Минском“, а также „Белжд билет“. Традиционно белорусские пользователи интересуются приобретением айфона. В этом году в списке желаний у белорусов — „айфон 7“.

Ниже — полный список самых популярных запросов Google 2018 года в Беларуси:

Самые популярные запросы:

ЧМ 2018 Мажор 3 Полицейский с Рублёвки 3 сезон Евровидение 2018 Олимпиада 2018 Холостяк 6 сезон Кемерово Замуж за Бузову ЧМ по хоккею 2018 Ивановы Ивановы 2 сезон

Персона года:

Стивен Хокинг Xxxtentacion Иосиф Кобзон Олег Табаков Фредди Меркьюри Настя Рыбка Меган Маркл Стэн Ли Арина Соболенко Президент Хорватии/Колинда Грабар-Китарович

Фильм года:

Богемная рапсодия» «Движение вверх» «Веном» «Дэдпул 2» «50 оттенков свободы» «Монстры на каникулах 3» «Мстители: Война бесконечности» «Суперсемейка 2» «Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда» «Три богатыря и принцесса Египта»

Сериал года:

Мажор 3 Полицейский с Рублёвки 3 сезон Ивановы Ивановы 2 сезон Молодежка 5 сезон Домашний арест Ольга 3 сезон Остров 2 сезон Гранд Лион 9. «Улица» 10. «Света с того света»

ТВ-шоу года:

Евровидение 2018 Холостяк 6 сезон Замуж за Бузову Песни на ТНТ Битва экстрасенсов 19 сезон Оскар 2018 Славянский базар 2018 Звезды под гипнозом Пацанки 3 Танцы на ТНТ 5 сезон

Покупка года:

Авто Квартира Велосипед Мотоцикл Зимняя резина Айфон 7 Дача под Минском Бассейн Участок под Минском Белжд билет

Ранее о самых популярных поисковых запросах отчитался и «Яндекс». Компания составила списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Беларуси в уходящем году. Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.



Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

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