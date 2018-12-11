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Итоги года: что искали белорусы в 2018 году

12.12.2018 11:12 — Разное | Tut.by  
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Компании Google и «Яндекс» проанализировали миллионы поисковых запросов белорусов и представили итоговые отчеты по результатам 2018 года.

Google


Фото: Reuters

Самым популярным запросом года в Google Беларусь стал 21-й чемпионат мира по футболу. Девятую позицию рейтинга занял чемпионат мира по хоккею. Интерес у белорусов также вызвали ТВ-шоу: шестой сезон «Холостяка» и «Замуж за Бузову». Десятку самых популярных запросов разбавили сериалы: третий сезон «Мажора», «Полицейский с Рублевки», а также второй сезон сериала «Ивановы Ивановы».

В категории «Персона» белорусы чаще всего интересовались знаменитостями, ушедшими из жизни в этом году: Стивеном Хокингом, рэпером XXXTentacion, Иосифом Кобзоном и Олегом Табаковым. Белорусских пользователей Google также привлекали истории, связанные с Настей Рыбкой, легендой рок-музыки Фредди Меркьюри и Президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

Самым топовым фильмом по запросам белорусов в 2018 году стал биографический фильм «Богемская рапсодия» о британской рок-группе Queen. Вторая по популярности — спортивная драма «Движение вверх». Третье место занимает фантастический фильм «Веном».

Лидерами в категории «Сериал» стали «Мажор», «Полицейский с Рублевки» и «Ивановы Ивановы». В Топ-3 в категории «ТВ-шоу года» в Беларуси вошли: «Евровидение 2018″, шестой сезон шоу „Холостяк“ и „Замуж за Бузову“.

В 2018 году белорусов больше всего интересовало приобретение автомобиля, велосипеда и квартиры. Интересно, что в топ-10 вошли такие запросы, как „участок под Минском“, а также „Белжд билет“. Традиционно белорусские пользователи интересуются приобретением айфона. В этом году в списке желаний у белорусов — „айфон 7“.

Ниже — полный список самых популярных запросов Google 2018 года в Беларуси:

Самые популярные запросы:

  1. ЧМ 2018
  2. Мажор 3
  3. Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  4. Евровидение 2018
  5. Олимпиада 2018
  6. Холостяк 6 сезон
  7. Кемерово
  8. Замуж за Бузову
  9. ЧМ по хоккею 2018
  10. Ивановы Ивановы 2 сезон

Персона года:

  1. Стивен Хокинг
  2. Xxxtentacion
  3. Иосиф Кобзон
  4. Олег Табаков
  5. Фредди Меркьюри
  6. Настя Рыбка
  7. Меган Маркл
  8. Стэн Ли
  9. Арина Соболенко
  10. Президент Хорватии/Колинда Грабар-Китарович

Фильм года:

  1. Богемная рапсодия»
  2. «Движение вверх»
  3. «Веном»
  4. «Дэдпул 2»
  5. «50 оттенков свободы»
  6. «Монстры на каникулах 3»
  7. «Мстители: Война бесконечности»
  8. «Суперсемейка 2»
  9. «Фантастические твари: Преступления Гриндельвальда»
  10. «Три богатыря и принцесса Египта»

Сериал года:

  1. Мажор 3
  2. Полицейский с Рублёвки 3 сезон
  3. Ивановы Ивановы 2 сезон
  4. Молодежка 5 сезон
  5. Домашний арест
  6. Ольга 3 сезон
  7. Остров 2 сезон
  8. Гранд Лион
  9. 9. «Улица»
  10. 10. «Света с того света»

ТВ-шоу года:

  1. Евровидение 2018
  2. Холостяк 6 сезон
  3. Замуж за Бузову
  4. Песни на ТНТ
  5. Битва экстрасенсов 19 сезон
  6. Оскар 2018
  7. Славянский базар 2018
  8. Звезды под гипнозом
  9. Пацанки 3
  10. Танцы на ТНТ 5 сезон

Покупка года:

  1. Авто
  2. Квартира
  3. Велосипед
  4. Мотоцикл
  5. Зимняя резина
  6. Айфон 7
  7. Дача под Минском
  8. Бассейн
  9. Участок под Минском
  10. Белжд билет

Ранее о самых популярных поисковых запросах отчитался и «Яндекс». Компания составила списки тем, оказавшихся в центре внимания жителей Беларуси в уходящем году. Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.


Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

События

  1. Чемпионат мира по футболу
  2. Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
  3. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»
  4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора
  5. Нападение на колледж в Керчи
  6. Изменение базовой величины
  7. Президентские выборы в России
  8. Повышение пенсионного возраста в России
  9. Лунное затмение 27 июля
  10. Введение единой платы за пользование учебниками

Люди

  1. Хабиб Нурмагомедов
  2. Гоген Солнцев
  3. Диего Марадона
  4. Артем Дзюба
  5. Alekseev
  6. Алина Загитова
  7. Александр Серов
  8. Игорь Акинфеев
  9. Лука Модрич
  10. Арина Соболенко

Ушедшие

  1. Иосиф Кобзон
  2. Олег Табаков
  3. Марина Поплавская
  4. XXXTentacion
  5. Людмила Сенчина
  6. Николай Караченцов
  7. Стивен Хокинг
  8. Михаил Державин
  9. Евгений Осин
  10. Avicii

Новинки

  1. Huawei P20 Lite
  2. Пятая коллекция «Бонстиков»
  3. Huawei P20 Pro
  4. Xiaomi Redmi Note 5
  5. Huawei P Smart
  6. Xiaomi Mi A2
  7. Xiaomi Redmi 6A
  8. Xiaomi Mi Band 3
  9. Huawei Honor 10
  10. Samsung Galaxy A6

Фильмы

  1. «Мстители: Война бесконечности»
  2. «Дэдпул 2»
  3. «Движение вверх»
  4. «Веном»
  5. «Черная Пантера»
  6. «Монстры на каникулах 3: Море зовет»
  7. «Я худею»
  8. «Мир юрского периода 2»
  9. «Тренер»
  10. «Тихоокеанский рубеж 2»

Сериалы

  1. «Мажор»
  2. «Полицейский с Рублевки»
  3. «Домашний арест»
  4. «Молодежка»
  5. «Гранд»
  6. «Ивановы-Ивановы»
  7. «Остров»
  8. «Кровавая барыня»
  9. «Улица»
  10. «Деффчонки»
  11. Телешоу
  12. «Холостяк»
  13. «Замуж за Бузову»
  14. «Битва экстрасенсов»
  15. «Песни»
  16. «Танцы»
  17. «Пацанки»
  18. «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
  19. «ДНК»
  20. Comedy Club
  21. «Голос. Дети»

Игры

  1. Far Cry 5
  2. Fortnite
  3. Kingdom Come: Deliverance
  4. Sea of Thieves
  5. Detroit: Become Human
  6. Shadow of the Tomb Raider
  7. Fallout 76
  8. God of War
  9. Jurassic World Evolution
  10. Assassin’s Creed Odyssey

Музыка

  1. Филипп Киркоров — «Цвет настроения синий»
  2. Kazka — «Плакала»
  3. Тима Белорусских — «Мокрые кроссы»
  4. Егор Крид, Филипп Киркоров — «Цвет настроения черный»
  5. Вадим Галыгин, «Ленинград» — «8 марта»
  6. MATRANG — «Медуза»
  7. CYGO — Panda E
  8. Артур Пирожков — «Чика»
  9. Филипп Киркоров, Николай Басков — Ibiza
  10. LOBODA — SuperSTAR
 
 
Ссылка на источник 32
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Самым популярным запросом года в Google Беларусь стал 21-й чемпионат мира по футболу.
 
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