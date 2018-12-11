Немецкая сенсация. Был ли Владимир Путин сотрудником «Штази»?

В Германии 11 декабря родилась сенсация, связанная с именем президента России Владимира Путина.

«Удостоверение „Штази“ на имя майора Владимира Путина»

Издание Bild выпустило материал под заголовком «Секретный документ «Штази» на имя Путина. В статье говорится о том, что при разборе архивов службы безопасности ГДР в Дрездене было обнаружено удостоверение «Штази» на имя майора Владимира Путина. Как утверждает Bild, в документе присутствует и фото молодого Путина. Удостоверение подписано будущим президентом России собственноручно. Согласно отметкам в документе, оно было выдано 31 декабря 1985 года, после чего продлевалось каждый квартал вплоть до конца 1989 года.

Удостоверение позволяло его обладателю беспрепятственно входить в здания «Штази», а также вести агентурную работу на территории ГДР.

«Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана именно с нелегальной разведкой»

Согласно официальной биографии, Владимир Путин начал работу в системе территориальных органов КГБ СССР в Ленинграде в 1975 году.

В 1979 году Путин закончил обучение на шестимесячных курсах переподготовки в Высшей школе КГБ в Москве и снова вернулся в Ленинград.

В 1984 году в звании майора юстиции Путин откомандирован на обучение на одногодичный факультет Краснознамённого института КГБ, который окончил в 1985 году по специальности «Внешняя разведка». Путин проходил подготовку как по линии легальной, так и нелегальной разведки. По собственному признанию, в Краснознамённом институте КГБ носил конспиративную фамилию «Платов» (поскольку слушатели не должны были знать подлинных фамилий друг друга, псевдонимы подбирало начальство).

В 1985 — 1990 годах Путин работал в ГДР по линии внешней разведки. В июне 2017 года президент России в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву сказал: «Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой».

При этом официально Путин занимал должность директора Дома дружбы СССР — ГДР в Дрездене.

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«Наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что не исключает существование подобного документа. «Лучше эту информацию получать у наших соответствующих служб, точнее, в СВР, но я могу предположить следующее. Как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами. Поэтому, наверное, нельзя исключать такого обмена удостоверениями», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Пресс-бюро Службы внешней разведки, в свою очередь, отреагировало на сообщения из Германии лаконично: «Мы воздерживаемся от комментариев».

«Необходимо для проведения оперативных мероприятий»

«Информация немецкого издания может стать сенсацией только для людей, которые никогда не имели отношения к работе спецслужб, и даже ничего об этом не читали, — рассказал АиФ.ru на правах анонимности высокопоставленный офицер ФСБ, — Даже наши оперативники, которые работают в столице, имеют удостоверения МВД. Самые настоящие, выданные по всем правилам. Это необходимо для проведения оперативных мероприятий в тех случаях, когда раскрытие принадлежности к ФСБ по каким-то причинам нежелательно. Все есть: и конспиративные квартиры, и агентура... А уж когда речь заходит о тех, кто работает за границей по линии внешней разведки, то там в ход идут и документы, и грим, и много чего другого. Разведчики, которые работают за рубежом семейными парами по нескольку десятков лет, ходят там на могилы своих „умерших“ детей. А дети тем временем растут на Родине. Так что удостоверение „Штази“, дружественной спецслужбы — это вообще не фокус, а нечто банальное».

«Это, скорее всего, был просто пропуск для прохода в здание министерства»

Есть в материале, опубликованном Bild, некая странность. Если речь идет об удостоверении «Штази», которое использовалось в ходе проведения неких оперативных мероприятий на территории ГДР, то непонятно, почему оно оформлено на имя Владимира Путина? Гораздо логичнее выглядели бы документы на типично немецкое имя, тем более, что будущий президент России владел немецким языком в совершенстве.

Все встает на свои места, если предположить, что Bild лукавит, и речь идет не о удостоверении «Штази», а о несколько ином документе. Удостоверения, как правило, продлевают не ежеквартально, а не чаще одного раза в течение нескольких лет. Иное дело — пропуска.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майора ФСБ в отставке Александр Михайлов в комментарии «РИА Новости» сказал: «Газета может как угодно называть этот документ. Это, скорее всего, был просто пропуск для прохода в здание министерства... Я не исключаю, что там было какое-то помещение, где наши представители могли составлять и хранить документы... Могу привести пример — у нас в тот период в Москве было много представительств практически всех наших партнеров (из числа спецслужб социалистических стран), которые сидели в помещениях наших районных отделов (КГБ). Поэтому для того, чтобы туда проходить, им нужны были пропуска. А пропуска были похожи на удостоверения».

Такая версия все ставит на свои места. Даже тот факт, что пропуск был аккуратно сдан, и долгое время пылился в архиве. Пропуска, пусть даже в здание «Штази», не самая интересная штука.

Разве что обладатель одного из них спустя много лет станет президентом большой страны, а журналисты немецкого издания захотят сделать из этого большую сенсацию.