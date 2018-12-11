ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВНИМАНИЕ! 13 декабря редакция газеты «Светлы шлях» приглашает своих читателей на главную площадь Сморгони

12.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
Уважаемые читатели! 13 декабря РУП «Белпочта» совместно с редакцией газеты «Светлы шлях» проведет традиционный день подписчика.

Акция пройдет с 13.00 до 16.00 в одном из «новогодних домиков» на главной площади Сморгони. Здесь все желающие смогут выписать понравившиеся издания. 

В 16.00 состоится розыгрыш призов среди подписчиков газеты «Светлы шлях».

Напоминаем, что по итогам подписной кампании каждого квартала обладатели подписного талона на газету «Светлы шлях» (на 3 месяца) с повторяющимися последними тремя цифрами получат подарок от редакции газеты.

Подписка на 6 месяцев дает возможность разместить в газете два бесплатных рекламных объявления или одно поздравление.

Мы ценим своих читателей. Будьте с нами!

ВНИМАНИЕ! 13 декабря редакция газеты «Светлы шлях» приглашает своих читателей на главную площадь Сморгони

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые читатели! 13 декабря РУП «Белпочта» совместно с редакцией газеты «Светлы шлях» проведет традиционный день подписчика.
 
Новости дня
Новости разные
 
Tkeycoin станет лидером по скорости роста на рынке криптовалют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика