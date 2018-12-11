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ВНИМАНИЕ! 13 декабря редакция газеты «Светлы шлях» приглашает своих читателей на главную площадь Сморгони
12.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Уважаемые читатели! 13 декабря РУП «Белпочта» совместно с редакцией газеты «Светлы шлях» проведет традиционный день подписчика.
Акция пройдет с 13.00 до 16.00 в одном из «новогодних домиков» на главной площади Сморгони. Здесь все желающие смогут выписать понравившиеся издания.
В 16.00 состоится розыгрыш призов среди подписчиков газеты «Светлы шлях».
Напоминаем, что по итогам подписной кампании каждого квартала обладатели подписного талона на газету «Светлы шлях» (на 3 месяца) с повторяющимися последними тремя цифрами получат подарок от редакции газеты.
Подписка на 6 месяцев дает возможность разместить в газете два бесплатных рекламных объявления или одно поздравление.
Мы ценим своих читателей. Будьте с нами!
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ВНИМАНИЕ! 13 декабря редакция газеты «Светлы шлях» приглашает своих читателей на главную площадь Сморгони
Уважаемые читатели! 13 декабря РУП «Белпочта» совместно с редакцией газеты «Светлы шлях» проведет традиционный день подписчика.
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