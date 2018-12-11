Делегация из Беларуси прибыла в Молдову налаживать туристические связи

Молдова и Беларусь налаживают туристические связи. В конце октября столицы республик связал прямой рейс, а теперь в Кишинев прилетела делегация из Минска. В ее составе государственные деятели, журналисты, блогеры и туроператоры.

«Пусть декабрь, пусть Молдова сейчас выглядит не слишком солнечной, как это бывает обычно, но тем не менее молдаване умеют принимать гостей. Молдаване – люди с открытой душой, которые будут рады вам всегда», – сказал советник посольства Беларуси в Молдове Александр Истомин.

После приветственных слов состоялась обзорная экскурсия по кишиневскому аэропорту и дегустация блюд национальной кухни.

В столице Молдовы белорусы будут гостить три дня. Они посетят старинные монастыри и памятник архитектуры XVI века – Бендерскую крепость. Не обойдут стороной и знаменитые местные винодельни. А уже в ближайшее время с ответным визитом в Минск отправится делегация из Кишинева.