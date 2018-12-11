Глеб Самойлов исполнит в Минске «боевики» группы The Matrixx, а также мега-хиты «Агаты Кристи»

Январское затишье предлагаем разбавить творчеством Самойлова-младшего: совместно с The Matrixx 26 января 2019 года музыкант организует театральное действо, созданное в стилистике готик-рока и пост-панка.



Фото предоставлено организаторами

Лидер рок-группы The Matrixx, в прошлом — фронтмен «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на этот раз решил так построить свою концертную программу, чтобы потрясти энергетикой всех зрителей и создать неповторимую атмосферу выступления. Фирменная мрачность от рок-идола Самойлова и свежее, неожиданное звучание оказались интересным сочетанием: последняя пластинка коллектива получила огромное количество восторженных отзывов среди поклонников группы.

Музыканты обещают яркое звуковое и световое шоу, а значит, будет эпатажно, громко, дерзко и горячо. Кроме песен из нового альбома, на концерте непременно прозвучат все самые мощные и ожидаемые «боевики» группы The Matrixx, а также мега-хиты группы «Агата Кристи».

Читайте также

Глеб Самойлов рассказал TUT.BY о группе «Агата Кристи»: «Было два концерта, и больше этого не повторится»

Все рок-концерты в Минске, которые мы с вами заслужили

***

8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.