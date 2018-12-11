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Глеб Самойлов исполнит в Минске «боевики» группы The Matrixx, а также мега-хиты «Агаты Кристи»
Январское затишье предлагаем разбавить творчеством Самойлова-младшего: совместно с The Matrixx 26 января 2019 года музыкант
Лидер рок-группы The Matrixx, в прошлом — фронтмен «Агаты Кристи» Глеб Самойлов на этот раз решил так построить свою концертную программу, чтобы потрясти энергетикой всех зрителей и создать неповторимую атмосферу выступления. Фирменная мрачность от рок-идола Самойлова и свежее, неожиданное звучание оказались интересным сочетанием: последняя пластинка коллектива получила огромное количество восторженных отзывов среди поклонников группы.
Музыканты обещают яркое звуковое и световое шоу, а значит, будет эпатажно, громко, дерзко и горячо. Кроме песен из нового альбома, на концерте непременно прозвучат все самые мощные и ожидаемые «боевики» группы The Matrixx, а также мега-хиты группы «Агата Кристи».
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Январское затишье предлагаем разбавить творчеством Самойлова-младшего: совместно с The Matrixx 26 января 2019 года музыкант организует театральное действо, созданное по...
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