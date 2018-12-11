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Tkeycoin станет лидером по скорости роста на рынке криптовалют

12.12.2018 11:18 — Разное | Myfin  
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Tkeycoin станет лидером по скорости роста на рынке криптовалют
Tkeycoin станет лидером по скорости роста на рынке криптовалют

Эксперты без доли сомнения заявили, что рост стоимости начнется сразу после выхода токена на биржевой рынок. Это обусловлено поступлением заявок от авторитетных международных инвесторов, заинтересованных в покупке серьезных объемов Tkeycoin. И среди наиболее влиятельных покупателей выступают инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов, часть из которых имеет отношение к арабской компании TKEY DMCC, осуществляющей контроль над работой российской компании.

К текущему моменту в работе у специалистов финансового отдела Tkeycoin находится масса заявок от иностранных вкладчиков, желающих заключить соглашения о покупке крупных объемов криптовалюты на индивидуальных условиях.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Криптовалюта Tkeycoin имеет все шансы стать самым доходным активом в будущем году.
 
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