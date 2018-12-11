Двое россиян обворовывали белорусских пенсионерок

Мужчины были задержаны 8 декабря в агрогородке Колодищи.

12 ноября 2018 года двое неизвестных, которые представились работниками «Мингаза», в Заславле проникли в квартиру 80-летней женщины и украли у нее 45 рублей, 5 долларов и банковскую карту, с которой потом сняли деньги. Общий ущерб составил 1155 рублей, пишет БЕЛТА .

У злоумышленников была отработана схема: один отвлекает, второй крадет.

Аналогичные случаи обмана доверчивых граждан уже отмечались не так давно, да и приметы преступников, по описанию пострадавших, совпадали.

Были установлены личности подозреваемых. Ими оказались жители Рязанской области. Они приезжали в Беларусь для совершения преступлений. Предполагалось, что они вернутся. Так и случилось.

В итоге злоумышленники предприняли попытку ограбить 82-летнюю пенсионерку. Их задержали в Колодищах. Возбуждено уголовное дело.