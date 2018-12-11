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Двое россиян обворовывали белорусских пенсионерок

12.12.2018 11:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Двое россиян обворовывали белорусских пенсионерок
Фото из открытых источников

Мужчины были задержаны 8 декабря в агрогородке Колодищи.

12 ноября 2018 года двое неизвестных, которые представились работниками «Мингаза», в Заславле проникли в квартиру 80-летней женщины и украли у нее 45 рублей, 5 долларов и банковскую карту, с которой потом сняли деньги. Общий ущерб составил 1155 рублей, пишет БЕЛТА.

У злоумышленников была отработана схема: один отвлекает, второй крадет.

Аналогичные случаи обмана доверчивых граждан уже отмечались не так давно, да и приметы преступников, по описанию пострадавших, совпадали.

Были установлены личности подозреваемых. Ими оказались жители Рязанской области. Они приезжали в Беларусь для совершения преступлений. Предполагалось, что они вернутся. Так и случилось.

В итоге злоумышленники предприняли попытку ограбить 82-летнюю пенсионерку. Их задержали в Колодищах. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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