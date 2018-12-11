Человек-легенда. Ушел 41-й президент США Джордж Буш-старший

Приказано выжить

Джордж Буш-старший родился 12 июня 1924 года в Массачусетсе. Участвовал во Второй мировой войне: в 17 лет стал самым молодым летчиком ВМС США в то время. После нападения на Пёрл-Харбор 17-летний Джордж пошел добровольцем в лётную школу и воевал в Тихом океане, пилотируя бомбардировщик «Эвенджер», базировавшийся на авианосце «Сан-Хасинто». 2 сентября 1944 года во время атаки на остров Титидзима самолет Буша был подбит, но Джордж успел сбросить бомбы и лишь затем взял курс в океан, где выпрыгнул с парашютом. Буш четыре часа провел на надувном плоту, прежде чем его подобрала подводная лодка. Два других члена экипажа погибли.

Послевоенная жизнь будущего президента напоминала воплощенную американскую мечту. Капитан бейсбольной команды Йельского университета. Основатель нефтяной компании в Хьюстоне. К 40 годам - миллионер. Один из «королей» нефтяного бизнеса.

В 1989 году Джордж Буш стал 41-м президентом США. Он пробыл на посту один срок. Был вице-президентом страны при Рональде Рейгане (1981-1989 гг.), директором Центральной разведки.

Его сын Джордж Буш-младший стал 43-м президентом США и занимал кресло хозяина Белого дома с 2001 по 2009 год. Второй сын Буша Джеб был губернатором Флориды.

Вместе навсегда

На своей юношеской любви Барбаре Пирс Буш-старший женился через неделю после возвращения с фронта. У семейной пары появились пятеро детей, 17 внуков и семь правнуков. Джордж и Барбара Буш прожили вместе 73 года. И умерли в один год. В последнее время Джордж Буш-старший часто попадал в больницу. В мае 2018 года его госпитализировали в штате Мэн из-за низкого кровяного давления и слабости. Это произошло через месяц после смерти его жены - единственной женщины в истории, присутствовавшей на инаугурации и своего мужа, и своего сына.

Миссия выполнена

Недавно соцсети облетел снимок собаки Джоржда Буша-старшего Салли, лежащей подле гроба своего хозяина. Спикер семьи Буш Джим Макграт подписал эту фотографию словами «Миссия выполнена». Салли сопровождала Буша-старшего в последние месяцы его жизни. После рождественских праздников Салли переведут в Национальный военно-медицинский центр Уолтер Рид в городе Бетесда, штат Мэриленд, и отдадут в компаньоны другому хозяину, нуждающемуся в поддержке.

«Как бы наша семья ни скучала по этой собаке, нас утешает мысль, что она принесет своему новому дому - Уолтер Рид - такую же радость, как и 41-му президенту (США)», - написала семья Джорджа Буша под фотографией собаки в Instagram.

СПРАВКА

Политическая карьера Джорджа Буша-старшего