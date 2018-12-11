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Радио «Легенды FM» захватывает новые территории

12.12.2018 11:54 — Разное | Аргументы и факты  
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Радио «Легенды FM» захватывает новые территории
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«Modern Talking», Майкл Джексон, Джо Дассен, Стинг, зажигательная  «АВВА»… Легендарными  хитами, которые звучат на волнах радио «Легенды FM», с декабря могут наслаждаться не только минчане, но и жители Витебска, Солигорска, Жлобина и прилегающих к этим городам территорий. 

Но не только отличная музыка ждет новых  слушателей.

Радио «Легенды FM» захватывает новые территории Радио «Легенды FM» - слушайте то, что нравится!

Всех радиослушателей по утрам будут будить «Два капитана», днем Юлия Славинская передаст приветы и поздравления в прямом эфире, а ближе к вечеру слушатели смогут пообщаться с Ольгой Нефедовой на острые темы в программе «Отвертка».

Слушайте радио «Легенды FM», настроив приемник на частоту:

  • 94,1 FM в Минске;
  • 88,5 FM в Витебске;
  • 98,3 FM в Солигорске;
  • 96,8 FM в Жлобине.

*на правах рекламы

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Теперь радио «Легенды FM» удобно слушать не только в автомобиле, дома или в офисе: с ним можно не расставаться, уезжая в командировку, за город на выходные или...
 
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