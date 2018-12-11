Радио «Легенды FM» захватывает новые территории

«Modern Talking», Майкл Джексон, Джо Дассен, Стинг, зажигательная «АВВА»… Легендарными хитами, которые звучат на волнах радио «Легенды FM», с декабря могут наслаждаться не только минчане, но и жители Витебска, Солигорска, Жлобина и прилегающих к этим городам территорий.

Но не только отличная музыка ждет новых слушателей.

Всех радиослушателей по утрам будут будить «Два капитана», днем Юлия Славинская передаст приветы и поздравления в прямом эфире, а ближе к вечеру слушатели смогут пообщаться с Ольгой Нефедовой на острые темы в программе «Отвертка».

Слушайте радио «Легенды FM», настроив приемник на частоту:

94,1 FM в Минске;

88,5 FM в Витебске;

98,3 FM в Солигорске;

96,8 FM в Жлобине.

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