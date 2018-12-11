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«Лозунг «успешности и богатства» делает людей моральными уродами»

12.12.2018 11:47 — Разное | Аргументы и факты  
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«Лозунг «успешности и богатства» делает людей моральными уродами»
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Даже удивительно - как за какие-то полвека люди смогли отравить океаны, реки и озера, воздух, опустошить и загадить землю. Такова притягательность лозунга «успешности и богатства», делающего людей моральными уродами и преступниками, как бы ни маскировали они свои «благие намерения».

Решение есть. Давайте превратим Землю в ноосферу и переселимся туда. Туда, где восстановленная разумом биосфера бурно накапливает углерод для всего живого и генерирует живительный кислород. Где безумие нашей предыстории - неограниченное размножение и такое же потребление - больше не угрожает глобальной катастрофой. Где напоенный запахом моря и гор, лесов и лугов воздух - всегда и всюду. Где чистейшая вода в любом ручейке, где океаны полны рыбы, а леса и степи - дичи.

«Лозунг «успешности и богатства» делает людей моральными уродами»
Александр Сыкало: Синдром Кассандры, или Что угрожает глобальному миру
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Плата за восстановленный рай на Земле кажется нашему поколению непомерно большой. Шутка сказать! Заменить растущее преступное безумие капиталов разумной цифровой экономикой. Убрать из жизни деньги - источник всех преступлений на планете, «мыльные пузыри» банков и бирж, непомерное богатство и роскошь, насилие и убийство, оружие и войны.

Не верьте людям, которые хотят убедить вас, что это невозможно. Это их личное невежество. Оглянитесь вокруг себя - наука обещала многое, но сделала еще больше. Построит она и ноосферу - дайте ей полномочия для принятия и реализации решений и избавьте ее от грязи политики и политиков, застрявших в XIX-XX веках.

«Лозунг «успешности и богатства» делает людей моральными уродами» «Беда не столько с природой - беда с обществом и каждым из нас»

Задача экологического и этического императивов - направить высвобождающуюся людскую и технологическую мощь на очистку планеты от накопившейся грязи и отходов, на повсеместное и исключительное использование чистой энергии Солнца и Луны. На создание технологий, не разрушающих природные геохимические циклы. А главное, на создание новых человеческих качеств, нового гуманизма, ответственности за управлением миром. Мы не маленькие дети, поэтому забудем слово «хочу» и выучим слова «могу» и «надо». Нам надо и мы можем получить для человечества визу на жизнь в созданной нами ноосфере.

Мы первое поколение, осознавшее неизбежность гибели жизни и разума в мире капитала, и последнее, которое еще сможет предотвратить эту глобальную цивилизационную катастрофу.

Александр Сыкало, эксперт по устойчивому развитию

 

 

 
 
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