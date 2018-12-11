«Лозунг «успешности и богатства» делает людей моральными уродами»

Даже удивительно - как за какие-то полвека люди смогли отравить океаны, реки и озера, воздух, опустошить и загадить землю. Такова притягательность лозунга «успешности и богатства», делающего людей моральными уродами и преступниками, как бы ни маскировали они свои «благие намерения».

Решение есть. Давайте превратим Землю в ноосферу и переселимся туда. Туда, где восстановленная разумом биосфера бурно накапливает углерод для всего живого и генерирует живительный кислород. Где безумие нашей предыстории - неограниченное размножение и такое же потребление - больше не угрожает глобальной катастрофой. Где напоенный запахом моря и гор, лесов и лугов воздух - всегда и всюду. Где чистейшая вода в любом ручейке, где океаны полны рыбы, а леса и степи - дичи.

Александр Сыкало: Синдром Кассандры, или Что угрожает глобальному миру Подробнее

Плата за восстановленный рай на Земле кажется нашему поколению непомерно большой. Шутка сказать! Заменить растущее преступное безумие капиталов разумной цифровой экономикой. Убрать из жизни деньги - источник всех преступлений на планете, «мыльные пузыри» банков и бирж, непомерное богатство и роскошь, насилие и убийство, оружие и войны.

Не верьте людям, которые хотят убедить вас, что это невозможно. Это их личное невежество. Оглянитесь вокруг себя - наука обещала многое, но сделала еще больше. Построит она и ноосферу - дайте ей полномочия для принятия и реализации решений и избавьте ее от грязи политики и политиков, застрявших в XIX-XX веках.

Задача экологического и этического императивов - направить высвобождающуюся людскую и технологическую мощь на очистку планеты от накопившейся грязи и отходов, на повсеместное и исключительное использование чистой энергии Солнца и Луны. На создание технологий, не разрушающих природные геохимические циклы. А главное, на создание новых человеческих качеств, нового гуманизма, ответственности за управлением миром. Мы не маленькие дети, поэтому забудем слово «хочу» и выучим слова «могу» и «надо». Нам надо и мы можем получить для человечества визу на жизнь в созданной нами ноосфере.

Мы первое поколение, осознавшее неизбежность гибели жизни и разума в мире капитала, и последнее, которое еще сможет предотвратить эту глобальную цивилизационную катастрофу.

Александр Сыкало, эксперт по устойчивому развитию