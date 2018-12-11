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На российском ТВ показали «самого современного работа». Им оказался человек в костюме
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11 декабря в Ярославле открылся всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». На телеканале «Россия 24» показали репортаж «Вести Ярославль», где, среди прочего, рассказали о «самом современном роботе Бориса», который умеет говорить и танцевать под Skibidi. Но,
У внимательных зрителей возникло много вопросов. Во-первых, почему у робота не видно ни одного датчика? Во-вторых, как учёные смогли так быстро получить готового робота, не публикуя никакие промежуточные результаты? Тот же
Также люди спросили, почему Борис совершает так много лишних движений различными частями тела во время танца. Это не похоже на запрограммированные движения, а скорее напоминает неуклюжего человека. Да и сам робот выглядит так, как будто специально сделан, чтобы в него влез человек. И говорить он, возможно, не умеет, потому что на показе включили запись − ведь к его динамикам никакого микрофона не подносили.
Оказалось, что это «
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11 декабря в Ярославле открылся всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». На телеканале «Россия 24» показали репортаж «Вести Ярославль», где, среди прочего, рассказали...
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