На российском ТВ показали «самого современного работа». Им оказался человек в костюме

11 декабря в Ярославле открылся всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». На телеканале «Россия 24» показали репортаж «Вести Ярославль», где, среди прочего, рассказали о «самом современном роботе Бориса», который умеет говорить и танцевать под Skibidi. Но, как выяснил читатель Tjournal, это был лишь человек в костюме робота.

На молодежном форуме в Ярославле чувака нарядили в «робота Бориса». Танцевать его уже научили.



Вот это прорыв. Вот это я понимаю.. pic.twitter.com/mIo07Wvmjp — Советский! (@Soviet_flag) 12 декабря 2018 г.

У внимательных зрителей возникло много вопросов. Во-первых, почему у робота не видно ни одного датчика? Во-вторых, как учёные смогли так быстро получить готового робота, не публикуя никакие промежуточные результаты? Тот же Boston Dynamics когда-то был простым четырёхлапым роботом, который работал от кабеля, а стал прямоходящим и автономным. Также возникает вопрос, почему в интернете нет никакой информации о Борисе − уж об одном из самых современных роботов что-то должно быть.

Также люди спросили, почему Борис совершает так много лишних движений различными частями тела во время танца. Это не похоже на запрограммированные движения, а скорее напоминает неуклюжего человека. Да и сам робот выглядит так, как будто специально сделан, чтобы в него влез человек. И говорить он, возможно, не умеет, потому что на показе включили запись − ведь к его динамикам никакого микрофона не подносили.

Оказалось, что это « Робот Алёша » − просто костюм. Его продавцы утверждают, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно». Только отметим, что во время выступления Бориса на форуме никто не заявлял, что он настоящий. Его использовали в качестве элемента шоу − и в ходе выступления он, например, признавался в любви к покеру и игре Dota 2. Но журналисты преподнесли всё совсем иначе. И они должны были знать, что обманывают зрителей, потому что сами же публиковали фото, где у робота явно видна шея аниматора.

Первый день работы форума 'Проектория' открыли 6 авторских уроков лучших педагогов России https://t.co/ON227RuGhz pic.twitter.com/YDeu8RW9un — Вести-Ярославль (@VestiYaroslavl) 11 декабря 2018 г.