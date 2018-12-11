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На российском ТВ показали «самого современного работа». Им оказался человек в костюме

12.12.2018 11:09 — Разное | KYKY  
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11 декабря в Ярославле открылся всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». На телеканале «Россия 24» показали репортаж «Вести Ярославль», где, среди прочего, рассказали о «самом современном роботе Бориса», который умеет говорить и танцевать под Skibidi. Но, как выяснил читатель Tjournal, это был лишь человек в костюме робота.

У внимательных зрителей возникло много вопросов. Во-первых, почему у робота не видно ни одного датчика? Во-вторых, как учёные смогли так быстро получить готового робота, не публикуя никакие промежуточные результаты? Тот же Boston Dynamics когда-то был простым четырёхлапым роботом, который работал от кабеля, а стал прямоходящим и автономным. Также возникает вопрос, почему в интернете нет никакой информации о Борисе − уж об одном из самых современных роботов что-то должно быть. 

Также люди спросили, почему Борис совершает так много лишних движений различными частями тела во время танца. Это не похоже на запрограммированные движения, а скорее напоминает неуклюжего человека. Да и сам робот выглядит так, как будто специально сделан, чтобы в него влез человек. И говорить он, возможно, не умеет, потому что на показе включили запись − ведь к его динамикам никакого микрофона не подносили.

Оказалось, что это «Робот Алёша» − просто костюм. Его продавцы утверждают, что «дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот» и что «визуально кажется, что робот, подобно роботу Asimo, ходит слегка присев, но на самом деле аниматор внутри ходит прямо и чувствует себя вполне комфортно». Только отметим, что во время выступления Бориса на форуме никто не заявлял, что он настоящий. Его использовали в качестве элемента шоу − и в ходе выступления он, например, признавался в любви к покеру и игре Dota 2. Но журналисты преподнесли всё совсем иначе. И они должны были знать, что обманывают зрителей, потому что сами же публиковали фото, где у робота явно видна шея аниматора.

 
 
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11 декабря в Ярославле открылся всероссийский форум «ПроеКТОриЯ». На телеканале «Россия 24» показали репортаж «Вести Ярославль», где, среди прочего, рассказали...
 
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