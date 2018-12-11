Рогозин назвал умышленным актом появление отверстия на поверхности отсека «Союза МС-09»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает умышленным актом появление отверстия на внешней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09». Об этом Рогозин заявил в опубликованном во вторник интервью газете The New York Times , передает ТАСС .



Фото: Роскосмос / vk.com

«Теперь мы убеждены в том, что вред кораблю был причинен умышленно», — отметил глава Роскосмоса. «Это было умышленное действие, умышленный акт, совершенный вручную», — добавил он.

По словам Рогозина, как пишет газета, пока не установлено, на каком этапе данное отверстие появилось.

Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев во вторник вышли в открытый космос. Как рассказал ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, главной задачей выхода является инспекция отверстия на внешней поверхности бытового отсека корабля «Союз МС-09» со вскрытием теплоизоляции и панели противометеоритной защиты в районе определенного экипажем места негерметичности. Операция по вскрытию противометеоритной защиты корабля в космосе была проведена впервые в истории космонавтики.

«Космонавты успешно завершили предусмотренные программой задачи и вернулись на борт станции, закрыв выходной люк», — сообщили ТАСС в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

Космонавты приступили к работе за бортом Международной космической станции (МКС) в 19.03 мск вторника и должны были работать за бортом МКС 6 часов 31 минуту, однако отстали от графика более чем на час.

Кононенко вскрыл ножом теплозащиту бытового отсека корабля, затем вырезал специальными ножницами два образца микрометеоритной защиты, где должны остаться следы от сверла, проехавшегося по ее поверхности. Прокопьев в это время страховал Кононенко. Космонавт уложил образцы в изолирующий контейнер. Операция по вскрытию противометеоритной защиты в космосе проводилась впервые в истории.