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На должность директора медколледжа назначена М.В.КОВАЛЕВСКАЯ
12.12.2018 — Разное | Пинский Вестник
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С 12 декабря 2018 г. на должность директора учреждения образования «Пинский государственный медицинский колледж» назначена КОВАЛЕВСКАЯ Марина Владимировна.
Родилась в г. Пинске в 1969 году. Образование высшее. В 1993 году закончила Минский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело».
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С 12 декабря 2018 г. на должность директора учреждения образования «Пинский государственный медицинский колледж» назначена КОВАЛЕВСКАЯ Марина Владимировна. ...
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