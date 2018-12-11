На должность директора медколледжа назначена М.В.КОВАЛЕВСКАЯ

С 12 декабря 2018 г. на должность директора учреждения образования «Пинский государственный медицинский колледж» назначена КОВАЛЕВСКАЯ Марина Владимировна.

Родилась в г. Пинске в 1969 году. Образование высшее. В 1993 году закончила Минский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело».

Пинский горисполком