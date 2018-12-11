"Белоруснефть-Сибирь" расширит возможности буровой техники

ООО "Белоруснефть-Сибирь" приступило к очередному этапу модернизации буровой техники, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

В компании пояснили, что модернизация проводится по трем направлениям: внедрение систем верхнего привода на установках по бурению, оснащение буровых новыми четырехступенчатыми системами очистки растворов, модернизация 200-тонной мобильной буровой установки.

В пресс-службе пояснили, что оснащение установок по бурению скважин и боковых стволов системами верхнего привода позволяет выполнить комплекс операций, которые невозможны при использовании стандартного ротора. В частности, расширяются возможности буровых установок по строительству горизонтальных скважин, в том числе с большим углом наклона. "В сибирском регионе не редкость бурение скважин с "горизонтом" длиной более 2000 метров", - отмечают в компании.

Внедрение 4-ступенчатых систем очистки буровых растворов позволяет сократить объем отходов бурения в 1,5 раза и уменьшить расход химреагентов на 15-20%. В результате улучшается качество очистки бурового раствора и снижается риск возникновения аварийных ситуаций.

Модернизация 200-тонной мобильной буровой установки предусматривает оснащение комплекса эшелонным механизмом для перемещения агрегата между скважинами при кустовом бурении. В результате потребуется меньше времени на подготовку агрегата во время бурения нескольких скважин.

ООО "Белоруснефть-Сибирь" действует с 2007 года и занимается буровыми и геологоразведочными работами, капитальным и текущим ремонтом скважин на территории РФ. Выполняет работы для российских НК ("Роснефть-Пурнефтегаз", "Газпром", "Новатэк", "Ванкорнефть").