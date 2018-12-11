В Минске водитель такси подозревается в краже кошелька пассажирки

В Советское РУВД Минска обратилась гражданка с заявлением о том, что в салоне машины такси она оставила кошелек с деньгами. Потерпевшая звонила водителю, когда обнаружила пропажу, но мужчина сказал, что ничего не находил.

Оперативники установили, что кошелек все-таки взял водитель. 23-летний парень украл 220 долларов США и 20 канадских долларов, сообщила официальный представитель Советского РУВД Минска Ольга ШАВЕЛЬ.