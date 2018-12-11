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Селфи возле главной елки вместе с «Воранаўскай газетай» и сказочными героями из Дома культуры
12.12.2018 — Разное | Вороновская газета
Сегодняшний день порадовал всех снежком. Кружась, мягкими пушистыми хлопьями на радость детворе и взрослым снежинки грациозно ложились на землю. Как в такую чудесную зимнюю погоду не сделать селфи и не попозировать фотографу районной газеты у главной елки района!?
К тому же, на городскую площадь вышли растровые куклы Кот и Клоун. «Айда играть в снежки!» — подзадорили они ребят, которые пришли полюбоваться на елку. Веселая возня у зеленой красавицы и счастливый детский смех притягивали взгляды прохожих. А когда ребятишки открыли фотосессию, не удержались и взрослые — сделали селфи на память.
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Сегодняшний день порадовал всех снежком. Кружась, мягкими пушистыми хлопьями на радость детворе и взрослым снежинки грациозно ложились на землю. Как в такую...
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