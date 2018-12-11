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Горецкие шестиклассники побывали на БТ

12.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Два ученика горецкой гимназии №1 приняли участие в интеллектуальном телешоу «Я знаю!» на БТ. Шестиклассники Андрей Сакута и Александра Коготько прошли первый отборочный тур проекта и были награждены дипломами.

 

Горецкие шестиклассники побывали на БТ

 

Для того, чтобы попасть на съемки передачи, ребятам необходимо было пройти отборочные этапы – сначала в своем учреждении образования, затем – на районном уровне. Им предлагалось ответить на ряд вопросов из самых разных областей знаний, показать свою сообразительность.

Покорять минский телеолимп ребята отправились вместе со своим классным руководителем Надеждой Михеенко.

В прошлом году победителями финала шоу стали ученики  гимназии Дарья Цыркунова, Никита Юсупов и Савелий Чепиков.

 

Юлия Пономарева, замдиректора гимназии №1 по воспитательной работе


 
 
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  Два ученика горецкой гимназии №1 приняли участие в интеллектуальном телешоу «Я знаю!» на БТ. Шестиклассники Андрей Сакута и Александра Коготько прошли первый...
 
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