Куда деваются профсоюзные взносы? В Ленино прошел правовой прием







Трудовые и жилищные вопросы, задолженность сельхозпредприятий в профсоюзные кассы, которая грозит оставить детей без новогодних подарков. Такие обращения преобладали во время правового приема жителей агрогородка Ленино в конце ноября. За юридической консультацией к правовому инспектору обкома профсоюза работников гос­учреждений Виктору Кунцевичу, старшему помощнику прокурора Алексею Лапезе и председателю районного объединения профсоюзов Александру Кривенкову пришли 7 человек.





Первыми переступили порог кабинета два молодых специа­листа, которые в общей сложности адресовали юристам 10 актуальных вопросов не только из своей практики работы, но и из жизненных ситуаций знакомых.

«Мы получили полные, исчерпывающие ответы, которые позволят нам не допускать ошибок в работе», — поделились своими впечатлениями Светлана Чупракова и Анжелика Фиалка (на фото). Вот ответы юристов на некоторые из них.

Срок контракта — по желанию работника

Если человек желает прод­лить контракт не на год, а на 3-6 месяцев, то по его заявлению и по соглашению с нанимателем это возможно. Контракт перезаключается на любой промежуток времени, если работник не относится к категории молодых специалистов.

Причем наниматель не имеет права отказать в продлении конт­ракта с работником, который воспитывает ребенка до 5 лет. Это требование распространяется не только на женщин, но и на мужчин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Полностью лишить надбавки нельзя

Дополнительные меры стимулирования труда в виде повышения тарифной ставки устанавливаются до 50%, и полностью человека лишить всех видов стимулирующих выплат нельзя. Хотя бы 1% надо оставить. Снижение размера премии (лишение полностью или частично) необходимо обосновать в соответствующем приказе или распоряжении руководителя. А работника минимум за 7 дней уведомить о существенных изменениях условий оплаты труда.





Как организован учет рабочего времени?

Одна из животноводов, кроме жилищного вопроса, пожаловалась на несправедливый учет рабочего времени начальником МТК «Андеколово».

Женщина подсчитала, что она отработала 190 часов, а ей поставили в табель всего 165. Причины, по которым это сделали, уменьшив ее зарплату, не пояснили.

При этом рабочий день животновода должен начинаться в 7.00, но фактически она приезжает на комплекс в 5.00. Потому что автобус хозяйства привозит операторов машинного доения именно в это время. К тому же, по ее словам, порой корма развозят поздно, и она вынуждена еще и задерживаться на работе, проводя на комплексе практически по 12 часов.

По мнению Александра Кривенкова, таким отношением к людям труда руководители и порождают жалобы. Он пригласил на прием замдиректора хозяйства Ивана Никоновича и попросил его навести порядок в организации учета рабочего времени на МТК. Старший помощник прокурора Алексей Лапеза взял на заметку воп­рос соблюдения нанимателем трудового законодательства.

Распределят по местожительству мужа

Другую посетительницу интересовали гарантии при распределении выпускницы бюджетной формы обучения в БГСХА. Муж девушки является сотрудником силовых структур и прописан в Горецком районе. Виктор Викторович подчеркнул, что комиссия по распределению обязана это обстоятельство учитывать и распределить ее по местожительству мужа, чтобы не разъединять семью.

Квартирный вопрос

Пенсионерка Лидия Бурак пришла узнать, может ли она стать на очередь по улучшению жилищных условий. В коммунальном доме агрогородка по улице Ленина, 7, где несколько лет назад приобрела квартиру на последнем этаже, ее беспокоит состояние крыши.

Лидия Егоровна считает, что именно из-за нее в квартире стены «гниют и поросли грибком» и кардинально решить проблему может только установка новой шатровой крыши.

Дом не признан находящимся в аварийном состоянии. Оснований для постановки на учет нет. Председатель Ленинского сельсовета Александр Минаков пояснил, что по обращению Лидии Егоровны все недостатки в ее квартире работники УКПП «Коммунальник» устранили, о чем свидетельствуют соответствующие акты. Он связался по телефону с начальником жилищного участка УКПП «Коммунальник» Александром Головачом, который пояснил, что дом находится в графике капитального ремонта на 2020 год.

Работницу, проживающую в доме коммерческого использования, принадлежащего хозяйству, беспокоило, сможет ли она в случае увольнения и после истечения пятилетнего срока аренды продлить договор. Алексей Лапеза пояснил, что если человек выполняет все условия (добросовестно оплачивает аренду и коммунальные услуги, не портит имущество), а в подписанном договоре не указано, что дом предоставлен на период трудовых отношений, то с ним обязаны продлить договор.





Новогодние подарки для работников или детей?

Председатель профкома КСУП «Племзавод Ленино» Лилия Бобровская подняла на приеме актуальную проблему распределения новогодних подарков. В коллективном договоре сельхозпредприятия прописано, что право на них имеют только работники.

Директор сельхозпредприятия предложил выдавать сладкие баульчики по количеству несовершеннолетних детей. Инициатива хорошая.

Но как ее осуществить, когда хозяйство удерживает из зарплаты работников деньги, но своевременно не перечисляет их профкому и задолжало в профсоюзную кассу внушительную сумму — почти 12 тысяч рублей?

Причем в ситуации безденежья по вине недобросовестных руководителей оказались проф­союзные первички во многих сельхозпредприятиях не только Горецкого района. После неоднократных попыток урегулировать вопрос в добровольном порядке председатель районного объединения профсоюзов Александр Кривенков обратился в прокуратуру, которая потребовала от руководителей хозяйств полностью рассчитаться по долгам. В противном случае задолженность будут взыскивать в судебном порядке.

«Не перечисление нанимателем профсоюзных взносов — это вопрос наболевший. Профсоюзные взносы не собственность нанимателя. Работники имеют право обратиться с заявлением в ОБЭП о проведении проверки, и в случае установления фактов нарушения закона, каких-либо корыстных деяний, привлечении руководителей к ответственности», — считает Виктор Кунцевич.

«На мой взгляд, возможно, ситуация уже близка к криминальной — напоминает своего рода хищение либо присвоение у тружеников заработанных средств, которые по их заявлению удерживают из зарплаты, но оставляют на счетах предприятия, и неизвестно кем, как и куда они дальше используются»

По словам Александра Афанасьевича, подобными действиями руководители хозяйств ослабляют деятельность проф­союзов и причиняют материальный ущерб своим работникам, которые могли бы получить новогодние подарки для своих детей.

Труженики КСУП «Племзавод Ленино» на профсоюзном собрании вправе принять решение внести изменения в коллективный договор, чтобы сладкие баульчики получили все несовершеннолетние дети работников. Для этого руководителю хозяйства нужно вернуть на счет профкома почти 12 тысяч рублей, распоряжаться которыми он не имеет права.

Кстати 18 декабря с 10.00 до 12.00 состоится правовой прием граж­дан правовым инспектором труда ФПБ, Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности Николаем Феськовым и представителем прокуратуры Горецкого района. Прием состоится по адресу: Горки, ул. Мира, 53 (ОАО «Строитель»).

Елена Агейчик

Фото Михаила Левцова

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