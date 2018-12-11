Пресс-тур по интересным местам: российские журналисты знакомятся с Беларусью

С интересными местами Беларуси и фактами о стране в эти дни знакомятся российские журналисты. Почти сотня телерепортеров, блогеров, представителей печатных СМИ отправилась в большой пресс-тур по республике. В их программе посещение крупных заводов, агрогородков, спортивных и культурных объектов. Что уже успели увидеть, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Первой в центре внимания журналистов оказалась Витебская область. И крупнейшее предприятие региона – Новополоцкий нефтеперерабатывающий завод. Он сейчас проходит масштабную модернизацию.

Сейчас здесь строят и реконструируют пять объектов, устанавливают новое оборудование. Большая его часть из России. После модернизации увеличится выпуск нефтепродуктов, повысится степень очистки нефти.

«После строительства нашего комплекса глубина будет увеличиваться до 90%. Это значит меньше мазута, больше дизельного топлива, больше бензина. И выход светлых нефтепродуктов увеличивается минимум на 10%», – указал генеральный директор предприятия Александр Демидов.



Следующий пункт назначения в программе – культурные объекты Беларуси. Оценить по достоинству главные достопримечательности Полоцка не помешал даже густой туман. Посмотреть на Спасо-Ефрасиниевский женский монастырь и Софийский собор каждый месяц приезжают тысячи туристов. Журналисты уверены: их материалы по итогам пресс-тура будут интересны многим. Они говорят о сотрудничестве двух стран в сферах промышленности, культуры, образования, науки.

«Постараемся показать все самые значимые моменты. У нас по программе посещение очень многих значимых объектов. Я думаю, что там мы сможем пообщаться с руководителями этих объектов и спросить, какие деловые контакты они могут наладить не только с Российской Федерацией, но и именно с регионами», – указал корреспондент их Башкортостана Азат Садреев.



«То, как развивается страна, как развиваются наши отношения, это очень интересная тема. Она всегда интересует и читателей, и нас, как граждан», – сказала редактор интернет-издания из Якутии Марина Сантаева.

Всего в Беларусь приехало около ста журналистов из разных регионов Российской Федерации – печатные СМИ, телевидение, блогеры. В Беларуси они посетят Парк высоких технологий, мясные и молочные заводы, а также – спортивные объекты: журналистам покажут, как на стадионах и в ледовых дворцах идет подготовка к проведению вторых Европейских игр – их Минск примет в 2019 году.

Пресс-тур продлится до пятницы. На очереди Минская область и столица Беларуси. А затем журналистов примет президент Беларуси Александр Лукашенко.