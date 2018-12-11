В Гродно продали старый бассейн «Лазурный». Через три года он должен заработать

В Гродно продали старый бассейн «Лазурный». Здание бассейна собирались реализовать через торги, но, как сообщили «Гродненской правде» в «Гроднооблимуществе», аукцион не состоялся — была подана только одна заявка. Подавшему ее местному ООО и продали здание — за 1157 рублей.

По условиям аукциона в течение года новый хозяин бассейна обязан изготовить проектно-сметную документацию на реконструкцию или капитальный ремонт бывшего бассейна под объект общественного назначения. При этом не менее 50 процентов его должно использоваться для физкультурно-оздоровительных и спортивных целей. В течение трех лет владелец «Лазурного» должен завершить все работы с благоустройством прилегающей территории.

Бассейн «Лазурный» построил в 1973 году Гродненский завод карданных валов. Первый крытый бассейн города вплоть до закрытия в 2013 году пользовался большим спросом.