В Новополоцке на переходе Ford сбил женщину

Утром 12 декабря в Новополоцке легковушка сбила женщину. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.

По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, около 07.00 72-летний водитель Ford ехал по улице Калинина и совершил наезд на 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.