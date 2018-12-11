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В Новополоцке на переходе Ford сбил женщину
Утром 12 декабря в Новополоцке легковушка сбила женщину. Происшествие попало в объектив камеры наружного наблюдения.
По информации ГАИ УВД Витебского облисполкома, около 07.00 72-летний водитель Ford ехал по улице Калинина и совершил наезд на 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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