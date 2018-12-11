Обвинение запросило 25 лет. В Слуцке возобновился суд по делу об убийстве двухлетней девочки





В эти минуты в здании суда Слуцкого района проходит очередное заседание Минского областного суда по делу об убийстве двухлетней девочки.

Рассмотрение уголовного дела возобновилось после длительного перерыва. Перерыв был необходим для проверки слов обвиняемого Максима Чижика о том, что во время следствия на него было оказано давление правоохранительными органами. В ходе проверки слова подсудимого не подтвердились. В возбуждении уголовного дела Чижику отказали из-за отсутствия состава преступления.

Заседание по делу продолжилось в прежнем режиме, в зал пригласили свидетелей.

В суде выступила участковый врач, которая работала на участке, где проживала мать с детьми. Женщина отметила, что в доме семьи давно не было ремонта, но всегда было чисто и убрано. Дети в то время были обеспечены продуктами и на их телах не было замечено повреждений. По мелким недочётам, связанным с ведением домашнего хозяйства, матери детей делали замечания - она прислушивалась.

Затем была опрошена медсестра, которая более 20 лет проработала на участке и часто посещала семью, когда та была на учёте как находящаяся в социально-опасном положении. Медсестра также рассказала, что не замечала в семье предпосылок для трагедии: в доме было не всегда чисто, но продукты всегда были, одежда была, хоть и не всегда чистая и новая.

К 11:30 в зале суда начались судебные прения. Гособвинитель предварительно запросил мужчине наказание в виде лишения свободы на 25 лет в колонии усиленного режима, матери детей Екатерине Жаврид - 2 года в учреждении открытого типа.

Приговор по делу будет объявлен завтра, 13 декабря, в 14:00.

Напомним, действия Максима квалифицированы по ч. 1 ст. 14, п. п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), а также п. п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 (убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений) УК РБ. Екатерине было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 (оставление в опасности) УК РБ, в отношении неё была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



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