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В деревне Степково Слуцкого района муж ударил жену ножом в живот
12.12.2018 — Разное | Слуцк Город
9 декабря около 23:00 жительницу деревни Степково гражданку П. в ссоре ударил ножом в живот ее муж гражданин Д., 1963 года рождения, который был задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.
10 декабря в отношении гражданина Д. возбуждено уголовное дело по ст. 147 ч. 1 УК Республики Беларусь ( Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения).
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9 декабря около 23:00 жительницу деревни Степково гражданку П. в ссоре ударил ножом в живот ее муж гражданин Д., 1963 года рождения, который был задержан в порядке ст. 108...
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