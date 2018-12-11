Не просто украшение: белорусским ветеранам раздали «кулоны безопасности»

В Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны раздают кулоны с кнопкой экстренной помощи. Одним нажатием можно вызвать специалиста, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Валентина Ивановна беседует с оператором с помощью специального кулона. У женщины астма, подскочило давление. Раньше боялась, что во время приступа не успеет позвать на помощь. Теперь она всегда рядом.

«Я одна в доме. Кому вот позвонишь, кто к тебе ночью придет? А так вот у меня спасение есть. Они говорят: нажмите на кнопочку и мы тут же отвечаем», – говорит ветеран ВОВ Валентина Шишковец.

Этот сервис – пилотный проект комитета соцзащиты и круглосуточного центра помощи. Участвуют 15 пожилых минчан. Все сигналы с экстренных кнопок поступают в колл-центр.

Операторы на связи круглосуточно и без выходных. За участниками проекта они следят с помощью интерактивной карты. Видят уровень заряда кулона, местонахождение человека. На каждого пациента досье: адрес проживания, контакты родственников, заболевания, список нужных лекарств.

«Если заблудился, мы его можем провести по маршруту от точки, где он находится, до места жительства. Если критическое состояние со здоровьем, мы стараемся оказать первую доврачебную помощь. Если не получается, связываемся со скорой помощью, родственниками, соседями, со всеми, у кого есть доступ в квартиру», – говорит оператор колл-центра Наталья Вилюга.

На разработку системы ушло больше года. По сути, «кулон безопасности» - это мобильный телефон, который оснастили специальными датчиками.

«Когда мы выбирали устройство, мы выбирали, чтобы это был максимальный функционал. Таким образом, это ударозащищенное и влагонепроницаемое устройство с громкой связью, оснащенное также датчиком падения. Если человек падает, то устройство само дозванивается в колл-центр и при отсутствии ответа потом информируются родственники, экстренные службы», – говорит учредитель круглосуточного центра помощи Владимир Казаков.

Испытывать устройство будут до конца года. Если проект окажется успешным, такие кулоны безопасности получат все ветераны и участники Великой Отечественной войны. Сегодня в Минске их больше двух тысяч.

А недавно в республике заработал еще один социальный проект для людей преклонного возраста - замещающие семьи. Заботу об одиноких ветеранах берут на себя жители сел и городов.