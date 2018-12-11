ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не просто украшение: белорусским ветеранам раздали «кулоны безопасности»

12.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси ветеранам Великой Отечественной войны раздают кулоны с кнопкой экстренной помощи. Одним нажатием можно вызвать специалиста, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Валентина Ивановна беседует с оператором с помощью специального кулона. У женщины астма, подскочило давление. Раньше боялась, что во время приступа не успеет позвать на помощь. Теперь она всегда рядом.

«Я одна в доме. Кому вот позвонишь, кто к тебе ночью придет? А так вот у меня спасение есть. Они говорят: нажмите на кнопочку и мы тут же отвечаем», – говорит ветеран ВОВ Валентина Шишковец.

Этот сервис – пилотный проект комитета соцзащиты и круглосуточного центра помощи. Участвуют 15 пожилых минчан. Все сигналы с экстренных кнопок поступают в колл-центр.

Операторы на связи круглосуточно и без выходных. За участниками проекта они следят с помощью интерактивной карты. Видят уровень заряда кулона, местонахождение человека. На каждого пациента досье: адрес проживания, контакты родственников, заболевания, список нужных лекарств.

«Если заблудился, мы его можем провести по маршруту от точки, где он находится, до места жительства. Если критическое состояние со здоровьем, мы стараемся оказать первую доврачебную помощь. Если не получается, связываемся со скорой помощью, родственниками, соседями, со всеми, у кого есть доступ в квартиру», – говорит оператор колл-центра Наталья Вилюга.

На разработку системы ушло больше года. По сути, «кулон безопасности» - это мобильный телефон, который оснастили специальными датчиками.

«Когда мы выбирали устройство, мы выбирали, чтобы это был максимальный функционал. Таким образом, это ударозащищенное и влагонепроницаемое устройство с громкой связью, оснащенное также датчиком падения. Если человек падает, то устройство само дозванивается в колл-центр и при отсутствии ответа потом информируются родственники, экстренные службы», – говорит учредитель круглосуточного центра помощи Владимир Казаков.

Испытывать устройство будут до конца года. Если проект окажется успешным, такие кулоны безопасности получат все ветераны и участники Великой Отечественной войны. Сегодня в Минске их больше двух тысяч.

А недавно в республике заработал еще один социальный проект для людей преклонного возраста - замещающие семьи. Заботу об одиноких ветеранах берут на себя жители сел и городов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 4
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одним нажатием на кнопку экстренной помощи можно вызвать специалиста.
 
Новости дня
Новости разные
 
В деревне Степково Слуцкого района муж ударил жену ножом в живот
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика