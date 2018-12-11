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«Мы собрали сильнейший состав». Главный тренер хоккейной сборной Беларуси накануне турнира MECA Hockey Games
Новости Беларуси. Сборная Беларуси продолжает подготовку к турниру MECA Hockey Games, который пройдет в Норвегии с 13 по 15 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В заявке нашей национальной команды – 25 хоккеистов. Было на одного больше, однако защитник «Динамо» Дмитрий Знахаренко получил травму в игре с «Витязем».
Обратим внимание на появление в стане сборной недавних отказников защитника Ильи Шинкевича и нападающего Владислава Кодолы. После долгого отсутствия вернулся также лучший бомбардир экстралиги Михаил Стефанович.
Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Домашний турнир показал, что нам нужно немного перестраивать игру. Акцент, конечно, на скорость, командное взаимодействие. Я думаю, что мы собрали сильнейший состав республики. Ребята уже на играх, нужно смотреть на перспективу вперед. Сильная сторона – должен быть коллектив и командный дух.
Команда отправится в Норвегию уже 12 декабря. Первый матч сборная Беларуси проведет 13 декабря против хозяев турнира.
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«Мы собрали сильнейший состав». Главный тренер хоккейной сборной Беларуси накануне турнира MECA Hockey Games
Новости Беларуси. Сборная Беларуси продолжает подготовку к турниру MECA Hockey Games, который пройдет в Норвегии с 13 по 15 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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