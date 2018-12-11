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«Мы собрали сильнейший состав». Главный тренер хоккейной сборной Беларуси накануне турнира MECA Hockey Games

12.12.2018 12:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси продолжает подготовку к турниру MECA Hockey Games, который пройдет в Норвегии с 13 по 15 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы собрали сильнейший состав». Главный тренер хоккейной сборной Беларуси накануне турнира MECA Hockey Games

«Мы собрали сильнейший состав». Главный тренер хоккейной сборной Беларуси накануне турнира MECA Hockey Games

В заявке нашей национальной команды – 25 хоккеистов. Было на одного больше, однако защитник «Динамо» Дмитрий Знахаренко получил травму в игре с «Витязем».

Обратим внимание на появление в стане сборной недавних отказников защитника Ильи Шинкевича и нападающего Владислава Кодолы. После долгого отсутствия вернулся также лучший бомбардир экстралиги Михаил Стефанович.

«Мы собрали сильнейший состав». Главный тренер хоккейной сборной Беларуси накануне турнира MECA Hockey Games

Андрей Сидоренко, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Три игры подряд играем, хотим проверить хоккеистов и дать возможность всем сыграть. Также хотим посмотреть на соперников, потому что по стилю и игре немножко разные, что в чемпионате республики, что в этом.

Домашний турнир показал, что нам нужно немного перестраивать игру. Акцент, конечно, на скорость, командное взаимодействие. Я думаю, что мы собрали сильнейший состав республики. Ребята уже на играх, нужно смотреть на перспективу вперед. Сильная сторона – должен быть коллектив и командный дух.

«Мы собрали сильнейший состав». Главный тренер хоккейной сборной Беларуси накануне турнира MECA Hockey Games

«Мы собрали сильнейший состав». Главный тренер хоккейной сборной Беларуси накануне турнира MECA Hockey Games

Команда отправится в Норвегию уже 12 декабря. Первый матч сборная Беларуси проведет 13 декабря против хозяев турнира.

«Должен быть коллектив и командный дух». Главный тренер сборной Беларуси о подготовке к турниру в Норвегии
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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси продолжает подготовку к турниру MECA Hockey Games, который пройдет в Норвегии с 13 по 15 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
 
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