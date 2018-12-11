Производитель чехлов раскрыл дизайн Samsung Galaxy S10 Lite, S10, S10+, Huawei P30 и P30 Pro

Анонс флагманских Galaxy S10 и Galaxy S10+ от Samsung ожидается в начале следующего года, спустя какое то время свои топовые новинки P30 и P30 Pro продемонстрирует и компания Huawei. Производитель чехлов Olixar показал на рендерах, как устройства будут выглядеть в защитных кейсах.





Ожидается, что Samsung анонсирует как минимум три устройства — Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 и Galaxy S10+.

Диагонали AMOLED-дисплеев смартфонов соответственно составят 5,8, 6,1 и 6,4 дюймов. Вся тройка получит небольшие круглые вырезы в правой верхней части экранов, в Galaxy S10+ отверстие из-за сдвоенной фронтальной камеры будет больше и более продолговатым.



Galaxy S10

Кроме того, в старших Galaxy S10 и Galaxy S10+ сканер отпечатков, скорее всего, будет встроен прямо в дисплеи. Из рендеров также становится понятно, что от 3,5-мм разъема для наушников в новинках отказываться пока не планируют.



Galaxy S10+

На задней стороне аппаратов разместятся основные камеры с несколькими модулями. В зависимости от модели, их количество будет разниться. Младшая модификация с приставкой Lite в названии, вероятно, получит два фотодатчика, обычный Galaxy S10 — три, более крупный Galaxy S10+ оснастят четырьмя модулями.

В Сети также появились «живые» фотографии предполагаемых чехлов для Galaxy S10, а также топовых смартфонов от Huawei — P30 и P30 Pro. Скорее всего, дизайн задних панелей в последних будет схож с нынешним P20 Pro. При этом у кейса для возможного P30 Pro вырез под камеру увеличен. Это может говорить о том, что девайс получит сразу четыре камеры, а обычный P30 — три фотомодуля.











