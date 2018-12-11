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Производитель чехлов раскрыл дизайн Samsung Galaxy S10 Lite, S10, S10+, Huawei P30 и P30 Pro
Анонс флагманских Galaxy S10 и Galaxy S10+ от Samsung ожидается в начале следующего года, спустя какое то время свои топовые новинки P30 и P30 Pro продемонстрирует и компания Huawei. Производитель чехлов Olixar
Ожидается, что Samsung анонсирует как минимум три устройства — Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 и Galaxy S10+.
Диагонали AMOLED-дисплеев смартфонов соответственно составят 5,8, 6,1 и 6,4 дюймов. Вся тройка получит небольшие круглые вырезы в правой верхней части экранов, в Galaxy S10+ отверстие из-за сдвоенной фронтальной камеры будет больше и более продолговатым.
Кроме того, в старших Galaxy S10 и Galaxy S10+ сканер отпечатков, скорее всего, будет встроен прямо в дисплеи. Из рендеров также становится понятно, что от 3,5-мм разъема для наушников в новинках отказываться пока не планируют.
На задней стороне аппаратов разместятся основные камеры с несколькими модулями. В зависимости от модели, их количество будет разниться. Младшая модификация с приставкой Lite в названии, вероятно, получит два фотодатчика, обычный Galaxy S10 — три, более крупный Galaxy S10+ оснастят четырьмя модулями.
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Анонс новинок ожидается в первых месяцах следующего года.
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