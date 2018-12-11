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БЖД намерена к 2025 году перевозить один миллион контейнеров в сообщении Китай-Европа
12.12.2018 12:45 — Разное | Ежедневник
Белорусская железная дорога намерена выйти к 2025 году на перевозку в сообщении Китай-Европа одного миллиона контейнеров ежегодно.
Об этом заявил начальник БЖД Владимир Морозов в Москве во время проведения круглого стола "Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов", передает
По слова Владимира Морозова, Белорусская железная дорога по итогам нынешнего года перевезет в сообщении Китай-Европа 320-330 тыс. контейнеров. Эта цифра на 60% больше, чем в 2017 году.
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Белорусская железная дорога намерена выйти к 2025 году на перевозку в сообщении Китай-Европа одного миллиона контейнеров ежегодно.
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