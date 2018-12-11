БЖД намерена к 2025 году перевозить один миллион контейнеров в сообщении Китай-Европа





Белорусская железная дорога намерена выйти к 2025 году на перевозку в сообщении Китай-Европа одного миллиона контейнеров ежегодно.

Об этом заявил начальник БЖД Владимир Морозов в Москве во время проведения круглого стола "Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов", передает БЕЛТА.

По слова Владимира Морозова, Белорусская железная дорога по итогам нынешнего года перевезет в сообщении Китай-Европа 320-330 тыс. контейнеров. Эта цифра на 60% больше, чем в 2017 году.