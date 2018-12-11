Не сыпь мне соль на кузов: что происходит с нашими машинами зимой и можно ли их спасти

Соль на дороге — это хоть и зло, но неизбежное. Других способов бороться со снегом и льдом на дорогах в Беларуси еще не придумали. По информации Минтранса, за зиму дорожники планируют использовать около 460 тысяч тонн песчано-соляной смеси и 160 тысяч тонн чистой соли. Много? Да! Так что не удивляйтесь, если ваша машина этой зимой заболеет «рыжей чумой». AUTO.TUT.BY разбирался, какие элементы машины страдают от коррозии больше всего и как можно от нее защититься.





Неужели во всем мире дороги посыпают солью? Эксперт Сергей Мухлаев вот уже несколько лет занимается антикоррозийной обработкой авто по канадской технологии. И хорошо знает, как у нас и как там у них. — Белорусы ругаются, что наступила зима, и у нас снова начнут посыпать дороги солью. Заедьте в Северную Америку, Канаду — она там уже давно лежит. Ровным-ровным слоем. Я когда первый раз увидел, как и сколько сыпят соли в Канаде, уже ничему не удивляюсь. Сыпят обильно, заранее, на сухой асфальт. А если выпал снег, то его поливают раствором соли и чистят. Поливают и чистят. В Канаде соль — это превентивная мера. А у нас выпало — начинают сыпать соль вперемешку с песком. Кстати, до сих пор не пойму, зачем нужен еще и песок, от которого кузов страдает еще больше.

Так выглядят автомобили и дороги в Канаде. Соль лежит на асфальте толстым слоем На самом деле ничего эффективнее соли в борьбе со льдом на дорогах еще не придумали. Где ее используют? В Прибалтийских странах, России, Польше. Вопреки распространенному мнению, в Скандинавских странах соль тоже сыпят, но только в крупных городах. В Финляндии трассы посыпают солью, когда температура держится около ноля или чуть ниже, то есть при опасности гололедицы. В сильные морозы посыпают гранитной крошкой и используют шипованные шины. В общем, соль применяется много где, просто с разными ограничениями и в разных видах. Где-то жидкая, где-то сухая в крупных гранулах.

А вот следы соли на кузове после пары часов езды по австрийскому автобану В Германии, Австрии тоже используют соль, но в виде раствора, которым поливают дорогу. Если долго ехать по такой трассе на автомобиле, то потом на кузове остается заметный соляной налет, хотя по виду асфальта не скажешь, что он обработан солью. — Канадская соль от белорусской отличается химическим составом, но с точки зрения процесса между металлом и солью — нет разницы. Возможно, небольшая разница будет в скорости происходящих процессов, но в любом случае и канадская, и белорусская соли вызовут коррозию. Воздействие на кузов будет одинаковым.

Пусть ржавеет, главное — чтобы ехала?

— Чем вредит соль нашим машинам? Очевидно — они активно ржавеют. Можно к этому отнестись философски — ржавеет и ржавеет. Но чем это опасно? В первую очередь, коррозией элементов топливной и тормозной системы. Страдают многочисленные датчики, электрооборудование, а также пассивная безопасность, когда гниют пороги, лонжероны, подрамники. И, конечно, потеря товарного вида является меньшей из проблем. Коррозия усложняет и удорожает даже простое обслуживание и ремонт автомобиля. Все, что под днищем можно было открутить, приходится распиливать, например рычаги подвески.

Так что именно может «съесть» соль в моей машине?

Если вы думаете, что у вас не ржавое авто, изучите на подъемнике днище в задней части. Это самое уязвимое место Самые уязвимые места — днище за задними колесами. Там создается аэродинамический карман, и даже у самых стойких к коррозии машин начинаются проблемы. Это первое, где начинается коррозия. — Если крепления тормозных и топливных трубок сделаны не очень технологично, в местах соприкосновения с клипсами задерживается соль, и там начинают разгораться очаги коррозии. Страдают штуцеры тормозных трубок, датчики ABS. Самые слабые места — любые заполненные отверстия, где нет естественной вентиляции. Задержалась там влага с солью, песчинками поцарапало грунт до краски — получите очаг коррозии. Опасные места — сварные швы. Там грунтовое покрытие будет нарушено просто чисто технологически, при сварке. Поэтому используют герметики для швов. Второе важное место любого автомобиля — бортовая электросеть, особенно возле аккумулятора. Часто гниют силовые провода, нагруженные контакты и разъемы. Другим словом, все то, что делает автомобиль современным и безопасным.

А если мыть машину почаще — поможет? Действительно, зимой машине стоит уделять повышенное внимание и мыть ее как можно чаще. При этом для мойки днища использовать специальные составы для удаления соляных отложений. Простой водой их не смыть. Но эта мера краткосрочная и поэтому неэффективная.

— Если вам не все равно, что будет с автомобилем после нескольких лет эксплуатации, то необходимо заняться антикоррозийной обработкой. В зависимости от того, что вы хотите получить на выходе, надо выбирать и составы, и способ обработки. Есть препараты, которые защищают только кузов, есть те, которые защищают и кузов, и подвеску, и трубки, и агрегаты. По словам эксперта, в мире существуют два основных «лагеря» по борьбе с коррозией. Это канадский подход и шведский. Они кардинально отличаются друг от друга. Шведская технология подразумевает покрытие толстым полимерным слоем поверхности кузова снаружи, днища, лонжеронов. А в скрытые полости заливаются специальные ML-составы (что-то вроде нашего «Мовиля» — он жидкий, имеет высокую проникающую способность и останавливает развитие коррозии). Эта технология требует тщательной подготовки кузова автомобиля. Канадская школа использует более универсальный и дешевый метод нанесения антикора. Используются антикоррозийные составы на масляной основе с высокой проникающей способностью и диэлектрическими свойствами. Последнее очень важно — электрохимическая коррозия любого авто всегда есть вне зависимости от погоды! В процессе обработки покрывается не только кузов, но и вся конструкция автомобиля — подвески, электрообрудование, тормозные и топливные трубки, агрегаты. Его можно наносить даже поверх ржавчины — дальше она уже не пойдет, потому что в составе масла есть ингибиторы, останавливающие распространение коррозии. Недостаток такой технологии в том, что покрытие имеет малую механическую прочность. И если в скрытых полостях оно держится стойко, то на открытых участках кузова требует периодического обновления.

Фото: Михаил Осипенко — Лучше всего обратиться к специалистам, которые проведут консультацию на основе той боли, которая беспокоит автовладельца. Если нужно обработать новый автомобиль — это один подход, если подержанный — другой подход. Есть случаи, когда сначала нужно сделать кузовной ремонт, а уже потом заниматься антикором. На каждый случай есть дорогой и дешевый способ, хороший и плохой. Но дешево хорошо защитить автомобиль не получится.

Спасет ли машину самодельный «гаражный» антикор? Сергей Мухлаев не скрывает, что «дедовские» методы тоже работают. Пушсало, отработка, деготь, которыми замазывают днище, тоже подойдут. Любой антикор хорош и будет защищать кузов. Но есть и небольшие нюансы. Например, когда варят самодельный антикор, используя как «базу» отработанное масло. В «отработке» много частиц цветных металлов из-за износа механизмов. А эти частицы значительно ускоряют процесс коррозии. В тех же канадских антикорах масляная база — это минеральное масло высокой очистки, химически нейтральное. — Самостоятельная обработка — это в любом случае лучше, чем не делать ничего. Просто раньше не было специализированных сервисов, где это сделают быстро и заводскими препаратами. Стоит учитывать и временные затраты на самостоятельную обработку. Есть время и место возиться — отлично. Не забывайте только одно — не существует вечного антикора, как не существует вечного моторного масла. Антикоррозийную обработку, будь она сделана в гараже или на сервисе, необходимо периодически повторять. Нет варианта антикора типа «облил и забыл». Обязательна ежегодная инспекция, обновление, через лет пять — полное восстановление покрытия. Регулярность должна быть. Чем более настойчиво специалист говорит, что антикор не на всю жизнь, тем больше специалисту можно верить.

Когда антикор делать уже поздно? Гниют все авто. Но есть машины, которым антикор категорически рекомендуется сделать до начала эксплуатации, а есть такие, которым можно его сделать на любой стадии. Созрев для проведения антикоррозионной обработки, автомобилисты иногда приезжают на процедуру слишком поздно. Существуют повреждения кузова, при которых заниматься антикором уже бессмысленно.

— Если вы приехали на обработку, может вскрыться масса подводных камней. Так, к нам приезжал японский пикап. Сделали все, что должны были. Через некоторое время владелец был вынужден ехать на СТО и менять тормозные трубки. Они неожиданно потекли. Что произошло? Ржавчины на металле стало больше, чем самого металла. Толщина этой трубки оказалась критически малой. А что делает состав? Он ищет металл, проникает и ложится между ржавчиной и металлом. То есть антикор стал своего рода катализатором. И это хорошо, что проблема вылезла раньше. В истории центра антикоррозийной обработки был случай, когда на премиальном внедорожнике мойкой высокого давления буквально «вымыли» подрамник. Оказывается, он уже давно сгнил в труху. Антикор может помочь не на любой стадии. Он не залечивает сквозные дырки. Иногда автомобили перед антикором отправляют на кузовной ремонт, иначе вся процедура станет бессмысленной тратой денег.

Подход к коррозии у авто и кариесу у зуба — одинаковый — Коррозия — это болезнь. Здесь можно провести полную аналогию с зубным врачом и кариесом. Чем раньше ты возьмешься его лечить, тем дешевле тебе это обойдется. Чем чаще ты посещаешь врача для профилактического осмотра, тем раньше можно заметить проблему и решить ее дешево и безболезненно. — В Канаде мыслят практично. Машину покупают не на год-два-три, чтобы потом воспользоваться дешевым кредитом и купить новую. На первый план выходит рациональное использование денег. Вместо новой машины их можно потратить на отпуск, обучение для детей, дом. Много на что. Кроме того, машина теряет товарный вид. Как бы ни была богата страна, люди там все равно умеют считать свои деньги. Поэтому обрабатывать автомобили настоятельно рекомендует авторитетная организация CAA — Канадская автомобильная ассоциация. Эксперт признает, что в Беларуси об антикоре начинаются заботиться все чаще и приходят к той же модели поведения, что в Канаде или Европе. У нас об этом начинают говорить все больше. Меняется автопарк Беларуси, появляется все больше бюджетных новых авто, которые многие владельцы покупают на длительный период как единственный автомобиль в семье. Это заставляет задумываться о сохранности автомобиля и его товарного вида. — Увеличивается доля дорогих подержанных машин премиального сегмента. Причина проста. Владельцы думают: «У меня хорошая машина, зачем ее продавать. Ее надо сберечь».