В Бресте и на трассах ограничат движение из-за приезда Румаса и Медведева

13 декабря в связи с проведением заседания Совета Министров Союзных государств будет ограничено движение на ряде дорог Бреста, сообщает ГАИ региона.

Ограничения будут действовать с 07.00 до 19.00 часов на трассе М1 в районе деревни Редьки, на улице Московской, проспекте Республики, улицы Октябрьской Революции, улицы 28 Июля, Варшавском шоссе, улице Зубачева и ГОБК, проспекте Машерова, улицах Ленина, Леваневского, Чапаева, Крупской, Пионерской, Радужной, трассе Р83 Брест — Каменец — НП «Беловежская пуща», а также Р16 Тюхиничи — Высокое — граница РП.

На заседании Совмина Союзных государств будут присутствовать премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Участники встречи обсудят ряд насущных вопросов. Планируется, что в этот день состоится подписание проекта о взаимном признании виз, который Минск и Москва окончательно согласовали в конце ноября.