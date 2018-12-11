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В Бресте и на трассах ограничат движение из-за приезда Румаса и Медведева

12.12.2018 12:59 — Разное | Tut.by  
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13 декабря в связи с проведением заседания Совета Министров Союзных государств будет ограничено движение на ряде дорог Бреста, сообщает ГАИ региона.

Ограничения будут действовать с 07.00 до 19.00 часов на трассе М1 в районе деревни Редьки, на улице Московской, проспекте Республики, улицы Октябрьской Революции, улицы 28 Июля, Варшавском шоссе, улице Зубачева и ГОБК, проспекте Машерова, улицах Ленина, Леваневского, Чапаева, Крупской, Пионерской, Радужной, трассе Р83 Брест — Каменец — НП «Беловежская пуща», а также Р16 Тюхиничи — Высокое — граница РП.

На заседании Совмина Союзных государств будут присутствовать премьер-министр Беларуси Сергей Румас и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Участники встречи обсудят ряд насущных вопросов. Планируется, что в этот день состоится подписание проекта о взаимном признании виз, который Минск и Москва окончательно согласовали в конце ноября.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На заседании Совмина Союзных государств будут присутствовать премьер-министр Беларуси Сергея Румаса и председатель правительства России Дмитрий Медведев.
 
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