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Ищем очевидцев пожара!
12.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Разыскиваются очевидцы тройного возгорание хозяйственных построек и частного дома по ул. Ленина в Сморгони
До настоящего времени причины возгорания и лица, причастные к этому, не установлены.
Просьба к гражданам, явившимся очевидцами пожара или располагающих информацией о лицах, причастных к возгораниям, сообщить в Сморгонский РОВД по телефонам: 8(01592) 3-90-94, 102.
Вознаграждение и анонимность гарантируем.
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