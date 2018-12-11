Ищем очевидцев пожара!

Разыскиваются очевидцы тройного возгорание хозяйственных построек и частного дома по ул. Ленина в Сморгони



С 19 августа по 21 сентября 2018 года по адресу: г. Сморгонь, ул. Ленина, 26, трижды произошло возгорание хозяйственных построек и частного дома.

До настоящего времени причины возгорания и лица, причастные к этому, не установлены.

Просьба к гражданам, явившимся очевидцами пожара или располагающих информацией о лицах, причастных к возгораниям, сообщить в Сморгонский РОВД по телефонам: 8(01592) 3-90-94, 102.

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