Горькие леденцы. Кто должен убирать сосульки с крыш зданий?

Собственники зданий должны самостоятельно позаботиться о том, чтобы крыши были очищены от снега и льда. ©

С приходом холодов тротуары вблизи домов становятся зоной повышенной опасности. Ее несут «леденцы» и снежные «шапки», свисающие с крыш некоторых зданий.

Куда обращаться, если сосулька угрожает упасть на голову? Кто ответственен за то, чтобы наледь и снег были вовремя убраны с крыш? Выяснил «АиФ».

КОММУНАЛЬНИКИ

Жалобы на не убранный с крыши снег или ледяные образования необходимо отправлять в организацию, у которой дом числится на балансе. Если вы не знаете, за кем закреплено здание, можно позвонить в единый центр по вопросам ЖКХ по номеру 115 или в жилищно-коммунальную организацию своего города или района.

В контакт-центре ЖКХ г. Минска «АиФ» пояснили, что оператор спросит точный адрес места, где нужно устранить проблему, и попросит звонящего назвать свои данные. Те заявки, которые оставляют случайные прохожие, заметившие сосульки, также принимаются. Подобные сигналы становятся приоритетными в решении проблемы. Четких нормативов по времени, за которое заявка должна быть выполнена, у коммунальников нет. Как правило, реагируют в течение дня.

Кроме того, на сайте 115.бел существует возможность загрузить фотографию сосулек, которые «выросли» на крыше дома. В ответном письме коммунальники не только сообщат о решении проблемы, но также пришлют фото, подтверждающее этот факт.

ЧАСТНЫЙ СОБСТВЕННИК

Собственники зданий независимо от обращений граждан в контакт-центр ЖКХ должны самостоятельно позаботиться о том, чтобы крыши были очищены от снега и льда. Зоны работ и неочищенные здания снизу должны быть ограждены во избежание несчастных случаев.

А вот «леденцы» над балконами квартир - забота жильцов. При этом можно обратиться в жилищную организацию и заказать платную услугу по очистке от наледи. Квартиранты должны очистить козырьки в течение нескольких дней. В ином случае составляется протокол, а собственник помещения уплачивает штраф.

Однако сбивать сосульки самостоятельно не рекомендуется: есть риск травмирования. Это задача квалифицированного специалиста, у которого есть допуск к работе на высоте. На многоэтажках обычно трудятся промышленные альпинисты. Сбивают наледь, как правило, деревянным или металлическим черенком, скребком.

СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!

Специалисты призывают соблюдать правила безопасности в зимнее время года. В частности, нельзя ходить под крышами домов, с которых свисают сосульки, передвигаться нужно только по внешней стороне тротуаров, чтобы не попасть под удар упавших сосулек. Услышав предупреждающий крик, необходимо немедленно отбежать от дома или прижаться к стене, голову защитить сумкой или руками. Если произошел несчастный случай, необходимо оказать пострадавшему первую медицинскую помощь.

Кстати

Если дом обслуживает ЖЭУ или другие смежные службы, то расчистка территории от снега и наледи производится коммунальными службами. В первую очередь выполняются работы по расчистке проездов в жилых зонах, подъездов к местам размещения площадок для сбора твердых коммунальных отходов. А вот для товариществ собственников и ЖСПК уборка снега - собственная забота. Кроме этого, есть территории, которые закреплены за предприятиями.

Проезжую часть городских, сельских и других улиц, остановки общественного транспорта и тротуары должны убирать коммунальные службы. Данные нормы действуют по всей стране. Если возле вашего дома не убирают снег или наледь, обращайтесь в диспетчерские жилищных служб своего района или области.