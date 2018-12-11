Юрий Губаревич: Любой независимый кандидат может собрать больше голосов, чем Лукашенко

- Юрий, через пару дней состоится отчетно-выборная конференция движения "За Свободу". Я прямо спрошу: вы идете в президенты?





- Это будут решать делегаты нашей отчетно-выборной конференции. Кроме меня ведь могут быть и другие кандидатуры. У нас демократический подход: каждый член движения "За Свободу" имеет право баллотироваться на должность председателя, в совет и претендовать на то, чтобы получить поддержку от организации на участие в выборах.





Для себя я, конечно, уже все решил. Буду обращаться за поддержкой к участникам конференции для номинации на общую процедуру праймериза, который проводит правоцентристская коалиция.





Некоторые члены нашей организации говорили, что мы можем самостоятельно идти на выборы. Однако большинство членов движения "За Свободу" обоснованно считает, что серьезное участие в президентских выборах возможно только тогда, когда белорусская оппозиция (ну или хотя бы самая ответственная ее часть) объединится и выберет единого кандидата.





- Было несколько попыток выбрать единого, но из этого, как вы прекрасно знаете, ничего хорошего не вышло. Похоже, не все белорусские политики умеют и хотят договариваться. И сегодня некоторые уже заявили, что пойдут на выборы своей индивидуальной колонной.





- Ну и есть большая вероятность, что они так никуда и не дойдут. Практика минувших президентских компаний показала, что в одиночку очень тяжело, я сказал бы, просто нереально собрать 100 000 подписей. Это очень серьезный барьер.





- Но их могут нарисовать. И такое уже было.





- Тогда это будет не самостоятельная, а зависимая от властей компания. И любая политическая сила, в первую очередь, для себя должна ответить на вопрос: готовы ли они откровенно играть по правилам Администрации президента или все-таки хотят стать частью общей, но самостоятельной и независимой от власти компании.





- Как вам кажется, есть ли смысл принимать участие в выборах, когда выборов нет? Когда не меняется избирательное законодательство? Когда оппозиция, хочет она этого нет, все равно вынуждена играть по правилам власти?





- Думаю, белорусская власть вздохнула бы с облегчением, если бы никто из оппонентов нынешнего режима не выдвигался и не принимал участия в избирательных компаниях. Потому что в такой ситуации чиновникам не нужно устраивать фальсификаций, не нужно напрягаться, чтобы нивелировать эффект от выхода людей на улицу в форме открытых пикетов, митингов, которые во время избирательной компании власти не могут запретить.





Для них это головная боль. Поэтому и разговоры про бойкот могут подогреваться не только со стороны оппозиции, но и со стороны власти. Режим может спокойно выставить формальную альтернативу на выборах и продемонстрировать, в том числе и зарубежным наблюдателям, открытый подсчет голосов, потому что при таком раскладе все равно побеждает власть.





- Вы верите, что на предстоящих президентских выборах может победить кто-то кроме Лукашенко?





- Я абсолютно уверен, что любой независимый кандидат может собрать больше голосов, чем Лукашенко. Сегодня у Александра Лукашенко критично низкий рейтинг, он начал катастрофически падать с 2017 года, когда были озвучены так называемые антитунеядские инициативы. Люди недовольны.





Со стороны власти уже давно идет отказ от прежних деклараций про социальное государство, какую-то помощь малоимущим гражданам. И это все происходит на фоне отсутствия экономических реформ. Люди понимают, что нынешние чиновники не знают, как дальше вытягивать ситуацию в белорусской экономике и не придумали ничего лучшего, как залезть в карман своих же граждан.





Поэтому сейчас как раз очень благоприятная ситуация для того, чтобы появилась альтернатива. И я убежден, что люди поддержат любого альтернативного кандидата. А наша задача сделать так, чтобы этот кандидат имел выразительный демократический, белорусский и в некотором смысле европейский облик.





- Как вам кажется, нужно ли сейчас добиваться внесения изменений в избирательное законодательство?





- Безусловно, нужно добиваться, и мы много делаем в этом направлении. Подготовлен законопроект, в котором прописаны изменения основных моментов, позволяющих фальсифицировать результаты выборов. Но я хотел бы обратить внимание на то, что выборы и победа возможны даже при нынешнем Избирательном кодексе.





Все зависит от действий и позиции членов избирательных комиссий. Если они откажутся принимать участие в фальсификациях, то и сегодняшнее избирательное законодательство позволит провести выборы открыто и честно.





- Сформулированы ли уже сегодня правила, по которым будет проходить праймериз?





- Не хотел бы раскрывать все детали, потому что на этот вопрос должна отвечать вся правоцентристская коалиция – мы об этом договорились. Могу лишь сказать, что работа идет почти ежедневно, потому что очень много технических нюансов.





Наша главная задача – привлечь к этой компании как можно больше граждан страны. И мы будем использовать для этого все современные средства коммуникации.





- Юрий, а многое ли вам удалось сделать за те два года, которые вы возглавляете движение "За Свободу"?





- Два года – небольшой срок. Но у меня вместе с командой кое-что получилось. У нас был довольно трудный, кризисный период 2017 года, связанный с тем, что мы проходили через определенные перемены. Известно, что наше движение создавалось как организация, вся деятельность которой была направлена на персональную поддержку лидера оппозиционных сил Александра Милинкевича.





Мы прошли непростой период трансформации и сейчас движение "За Свободу!" готово работать при любых условиях, с любым лидером. Мы много внимания уделили написанию стратегии и сейчас действуем в соответствии с ней.





Если говорить про совершенно конкретные вещи, то мы принимали участие в местных выборах 2018 года, активно работаем с молодежью, проводим различные образовательные мероприятия, которые позволяют привлекать в организацию новых людей.





- И много людей пришло к вам за пару лет?





- За этот период мы смогли укрупнить нашу организацию процентов на 20.

К нам пришли совершенно новые люди, в том числе и из регионов. Я уверен, что в будущем это будут новые белорусские лидеры.





- Многие оппозиционные структуры сегодня жалуются на недостаток средств. Как у вас с финансами?





- Осваиваем краудфандинг. В этом смысле хороший пример – сбор средств на проведение ежегодной премии имени Василия Быкова. В этом году мы провели это мероприятие исключительно за счет средств, привлеченных от бизнеса и от граждан.





Хочу выразить огромную благодарность Юрию Зиссеру, который пожертвовал немалую сумму. Это говорит о том, что та деятельность, которую мы предлагаем белорусскому обществу, заслуживает поддержки, и люди готовы в нее инвестировать.





- А как изменилось ваше финансовое положение? Вы получаете зарплату как глава движения "За Свободу"?





- Больших перемен нет. И мне, и моей семье, как и всему белорусскому обществу, сегодня довольно непросто. Моя жена работает в сфере образования, а там зарплаты совсем небольшие.





Я как председатель движения "За Свободу" зарплату не получаю – скорее, трачу на это дело семейный бюджет (улыбается). Но я зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Ясное дело, что больших доходов нет, в среднем около 1000 рублей выходит, но их тоже не так просто заработать.