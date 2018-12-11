Ларьки "Табакерка" появляются на остановках Бреста как грибы после дождя. И это проблема не только нашего города - везде так. В двух словах - есть указание обеспечить подобными точками продаж никотиновой продукции остановочные пункты общественного транспорта. Так что хочешь не хочешь - надо выполнять. Подробнее по ссылке .



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Пока они располагаются так, что никому не мешают - не вопрос, пусть народ травится, курите себе "на здоровье", продавайте свою продукцию. Но вот если подобное "строение" занимает место, отведённое ранее для велосипедистов, которые как мы знаем - не пьют, не курят, не платят дорожный налог, не оплачивают проезд в транспорте и вообще ведут здоровый образ жизни (злые языки шутят, что этим они подрывают экономику страны), то тут уже пройти (проехать) мимо нелегко.



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А между тем, по информации Белта , буквально вчера в Минске состоялась презентация проекта Симбиосити, одной из самых важных составляющих которого является именно велосипедное движение. Что получается - пока в Минске мы рассказываем, как у нас всё здорово, тут в Бресте кто-то безобразничает? Непорядок...



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Для тиражирования и распространения подходов к зеленому градостроительству Бресту ПРООН оказана экспертная помощь в разработке концепции "СимбиоСити-Брест-2050", которую городской Совет депутатов утвердил в сентябре этого года в качестве долгосрочной стратегии устойчивого развития областного строительства.



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Как пояснил главный архитектор Бреста Николай Власюк, эта концепция - адаптированная шведская модель комплексного развития. "Город - это живой организм, который существует благодаря множеству подсистем и служб. У всех них свои задачи. ЖКХ, транспорт, энергетика, система удаления мусора, туризм и культура, ландшафт и озеленение - интересы всех нужно учитывать при принятии конкретных решений в каждом участке города, чтобы он был комфортным, безопасным и привлекательным", - отметил Николай Власюк.