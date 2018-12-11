На глазах брестчан в эти дни уходит в историю долгострой прошлой эпохи, напрямую связанный с периодом бурного роста градообразующих предприятий областного центра второй половины 20-го века.



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Бресте разбирают старый цех «Цветотрона» " alt="Мавр может уходить. В Бресте разбирают старый цех «Цветотрона» ">



Автор фото: Алексей ГАНЧУК

Внутри него еще недавно была своя атмосфера, которую, кажется, остановило само время.



Долгострой из прошлого



На улице Карьерной, рядом со строительным гипермаркетом «Миля», начался демонтаж величественного цеха, некогда принадлежавшего заводу «Цветотрон», и уже давно ставшего неприглядным памятником прошлого и местом небезопасного «паломничества» брестских подростков многих поколений.



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Тяжелая спецтехника минского ООО «Эрихтанг» с видимой легкостью срывает с каркаса здания массивные железобетонные панели, сотрясающие при падении землю, обнажая стальной каркас «монстра», в стенах которого более 30-ти лет с момента возведения царит запустение. Подрядчика из столицы нанял наш «Полесьежилстрой», выигравший тендер на строительство на этом месте культурно-развлекательного центра «Миллениум». Его возведение планируют начать в апреле следующего года.



Как рассказал замдиректора ПМК-82 «Полесьежилстрой» Константин Стемпковский, для демонтажа частичного, а где-то и полного отведено четыре месяца. Разборка с помощью кранов была бы трудоемким, долгим, да и небезопасным делом, потому к ней и привлечены специалисты из столицы со своей техникой, имеющие опыт ведения подобных работ. В общей сложности объем демонтажа составит более пяти тысяч квадратных метров, и он отнесен ко второму классу опасности. Поэтому на первом месте на площадке – техника безопасности. Железобетонные плиты увозят на переработку, и, возможно, уже в ближайшее время они лягут в основу новых брестских дорог или будут использованы для подсыпки гравийных.



Циничное время



При виде происходящего на языке начала крутиться крылатая фраза «Мавр сделал свое дело, мавр может уходить» из пьесы «Заговор Фиеско в Генуе» Шиллера. Её произносит мавр, оказавшийся ненужным после того, как помог графу Фиеско организовать восстание республиканцев против тирана Генуи дожа Дорита. Фраза стала поговоркой, характеризующей циничное отношение к человеку, в услугах которого больше не нуждаются.



В нашем случае процветавший некогда «Цветотрон», как и известный в городе электромеханических завод и тысячи других субъектов хозяйствования на постсоветском пространстве, стали жертвами циничного времени перемен периода развала великого Советского союза. Разбежавшимся по новым «квартирам» республикам тогда было не до интеграции. Они путем проб и ошибок занимались строительством государственности.



Независимая Беларусь в вихре этих событий сумела не разбазарить доставшиеся в наследство от некогда великой страны высокотехнологичные производства, чего не сделали, к примеру, наши соседи. Но целый ряд предприятий, ориентированных, прежде всего, на оборонку, удержать на плаву не удалось. В этом ряду оказался и «Цветотрон», который к концу 80-х годов был одним из основных поставщиков полупроводниковых приборов и печатных плат для Министерства обороны СССР. Увы, общий упадок, ликвидация производств и хозяйственных связей на переломе эпох стали и его уделом. Потому и оказались невостребованными новые и огромные цеха завода, судьбу и назначение которых не раз пытались определить, но безуспешно. И только сегодня с появлением инвестора, который уже начал вкладывать средства для реализации своего проекта, ситуация с долгостроем сдвинулась с мертвой точки.



Ирония судьбы Василия Хомича



Так случилось, что Василий Хомич оказался в Бресте аккурат в тот момент, когда «Цветотрон» начинал строиться, а ввод завода в эксплуатацию датирован первым сентября 1983 года, о чем свидетельствует приказ Министерства электронной промышленности СССР № 483. Возведение нового производственного здания «Цветотрона» со сборочным цехом, в котором планировали выпускать цветные кинескопы, стало первым большим и запоминающимся событием в жизни молодого строителя. Он в составе монтажников 159-го строительного управления минского треста «Железобетонмонтаж» № 26, а в бригаде их было около 18 человек, с помощью двух десятитонных кранов в 80-е годы поднимал эти корпуса.



Вокруг не было еще микрорайонов «Ковалево» и «Вулька» – одно чистое поле. Но были энтузиазм и молодость, гордость за доверие строить такой объект. В Бресте встретил и спутницу жизни, работницу чулочного комбината. Здесь справили новоселье, родили и вырастили детей. Дождались внуков. Но Василий Николаевич по-прежнему в строю.