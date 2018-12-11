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Россия требует от Беларуси «дальнейшей интеграции», без этого не обсуждает компенсацию налогового маневра?

12.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вице-премьер России Дмитрий Козак отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко и послом в России Владимиром Семашко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61499.php

Россия требует от Беларуси «дальнейшей интеграции», без этого не обсуждает компенсацию налогового маневра?

Дмитрий Козак. Фото: kremlin.ru.

Российская сторона не считает возможным это обсуждать

«до принятия принципиальных решений о движении в направлении дальнейшей интеграции России и Беларуси в рамках Союзного государства».

Напомним, правительство России начинает с 2019 года налоговый маневр, из-за которого бюджет Беларуси, по разным оценкам, может потерять $10—11 миллиардов за 6 лет, если стороны не договорятся о компенсациях.

 
 
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Вице-премьер России Дмитрий Козак отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко и послом в России...
 
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