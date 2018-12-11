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Россия требует от Беларуси «дальнейшей интеграции», без этого не обсуждает компенсацию налогового маневра?
12.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Вице-премьер России Дмитрий Козак отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко и послом в России Владимиром Семашко.
Дмитрий Козак. Фото: kremlin.ru.
Российская сторона не считает возможным это обсуждать
Напомним,
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Россия требует от Беларуси «дальнейшей интеграции», без этого не обсуждает компенсацию налогового маневра?
Вице-премьер России Дмитрий Козак отказался обсуждать компенсацию потерь от налогового маневра с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко и послом в России...
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