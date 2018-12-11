Официальное открытие гостиницы еще не состоялось, но пользователи сайта booking.com уже могут забронировать здесь номер.



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Бресте уже принимает гостей. Сколько стоят и как выглядят номера?" alt="Отель «Хилтон» в Бресте уже принимает гостей. Сколько стоят и как выглядят номера?" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2018/12/1544611206913964.jpg">



Hampton by Hilton в Бресте еще на один пункт обогатил статистику всемирно известной гостиничной сети, которая насчитывает свыше 4820 отелей и курортов по всему миру. В Беларуси же это третья по счету гостиница корпорации, две первых имеют столичную «прописку».

Строительство объекта на Варшавском шоссе в Бресте стартовало еще в сентябре 2016 года, застройщиком выступила компания «Демарш». На протяжении этих двух лет горожане наблюдали, как кирпичик за кирпичиком «вырастали» фасады будущего отеля, появлялась вывеска.

Сегодня его окна играют тысячей огней, а двери – широко распахнуты для посетителей. По данным сайта booking.com (система интернет-бронирования отелей), гостей здесь принимают уже с конца ноября.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61497.php

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Номерной фонд Hampton by Hilton включает в себя 120 апартаментов различных категорий. Остановиться здесь смогут и пары с детьми (для них имеются семейные номера), и люди с ограниченными возможностями (номера со специальным оснащением). Внутри – телевизор с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, письменный стол, сейф, кондиционер, кровать с ортопедическим матрасом.

Помимо отдыха, гости отеля смогут воспользоваться тренажерным залом, посетить круглосуточный бар или ресторан, где подаются блюда интернациональной, средиземноморской и национальной кухни. К услугам посетителей также бизнес-центр и 4 конференц-зала, а на улице – охраняемая парковка. Ежедневно для постояльцев Hampton by Hilton сервируется континентальный завтрак и завтрак в стиле «шведский стол».

Что же насчет цен, по информации booking.com, ночь в стандартном номере с кроватью размера king-size обойдется в 82$, семейный номер опустошит кошелек на 107$.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61497.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61497.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61497.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61497.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61497.php

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