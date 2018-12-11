Протест «жёлтых жилетов» уже в Польше: фермеры заблокировали трассу под Варшавой

Десятки фермеров перекрыли одну из важнейших польских автодорог А2 недалеко от Варшавы. Они требуют от властей решения проблем своей отрасли.



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Некоторые из протестующих были одеты в «жёлтые жилеты», как и участники акций во Франции. Хотя никаких общих целей у польских и французских активистов нет.



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В результате протеста на трассе А2 образовался многокилометровый затор. Водители были явно не в восторге от такого положения дел и свою поддержку фермерам не высказывали.



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Дорожная полиция попыталась разгрузить сложную ситуацию, организовав объезд.