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Протест «жёлтых жилетов» уже в Польше: фермеры заблокировали трассу под Варшавой
12.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Десятки фермеров перекрыли одну из важнейших польских автодорог А2 недалеко от Варшавы. Они требуют от властей решения проблем своей отрасли.
Некоторые из протестующих были одеты в «жёлтые жилеты», как и участники акций во Франции. Хотя никаких общих целей у польских и французских активистов нет.
В результате протеста на трассе А2 образовался многокилометровый затор. Водители были явно не в восторге от такого положения дел и свою поддержку фермерам не высказывали.
Дорожная полиция попыталась разгрузить сложную ситуацию, организовав объезд.
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Десятки фермеров перекрыли одну из важнейших польских автодорог А2 недалеко от Варшавы. Они требуют от властей решения проблем своей отрасли. Некоторые из...
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