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Протест «жёлтых жилетов» уже в Польше: фермеры заблокировали трассу под Варшавой

12.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Десятки фермеров перекрыли одну из важнейших польских автодорог А2 недалеко от Варшавы. Они требуют от властей решения проблем своей отрасли.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61495.php

Протест «жёлтых жилетов» уже в Польше: фермеры заблокировали трассу под Варшавой

Некоторые из протестующих были одеты в «жёлтые жилеты», как и участники акций во Франции. Хотя никаких общих целей у польских и французских активистов нет.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61495.php

Протест «жёлтых жилетов» уже в Польше: фермеры заблокировали трассу под Варшавой

В результате протеста на трассе А2 образовался многокилометровый затор. Водители были явно не в восторге от такого положения дел и свою поддержку фермерам не высказывали.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61495.php

Протест «жёлтых жилетов» уже в Польше: фермеры заблокировали трассу под Варшавой

Дорожная полиция попыталась разгрузить сложную ситуацию, организовав объезд.

 
 
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Десятки фермеров перекрыли одну из важнейших польских автодорог А2 недалеко от Варшавы. Они требуют от властей решения проблем своей отрасли. Некоторые из...
 
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