Роскомнадзор пригрозил Google блокировкой из-за отказа фильтровать контент





По действующему законодательству, отказ убрать из поисковой выдачи запрещенную информацию наказывается только штрафом.

Если поисковик Google не станет фильтровать выдачу, как того требует российское законодательство, в соответствующие законы может быть внесена норма о блокировке портала. Об этом рассказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин «Интерфаксу».

По словам чиновника, поправки могут быть внесены даже не в закон о выдаче ссылок на запрещенные сайты, а в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Субботин пояснил, что этот закон регулируют всю интернет-отрасль в целом. «Мы же ведем речь о детской порнографии, суицидах, наркотиках, азартных играх, продаже алкоголя. Мы говорим об экстремизме и терроризме. Именно эта информация у нас запрещена. И именно ее мы хотим, чтобы Google фильтровал», — отметил Вадим Субботин.

Также он рассказал, что Роскомнадзор проведет повторную проверку в отношении Google. Если нарушения не будут устранены, будет рассматриваться вопрос о вынесении более высокого штрафа, пишет kommersant.ru .

Ранее Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google за отказ подключиться к федеральной государственной информационной системе с перечнем запрещенных интернет-ресурсов. Позднее компания была оштрафована на 500 тыс. росс. руб.

Реестр запрещенных сайтов работает с 2012 года.