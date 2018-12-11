Как теперь платить за коммуналку тем, кто работает или учится за границей?

В редакцию начали приходить вопросы от наших соотечественников, проживающих за рубежом. На некоторые из них пока нет ответа.

Что понятно

Белорусам, которые работают или учатся в дневной форме за границей, необходимо представить документы, которыми они могут подтвердить свою деятельность, в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту их регистрации. Теоретически с этим все понятно.

Для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора - контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может представить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.

Белорусам, которые учатся в дневной форме в других странах, можно взять справку из учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно также копией договора об оказании образовательных услуг или других документов, доказывающих факт обучения.

Документы должны быть официально переведены на один из государственных языков Беларуси - русский или белорусский. Это значит, что переведенный документ должен быть заверен организацией, которая имеет право подтверждать правильность перевода документа по законам страны - нотариально, апостилем или другой существующей формой заверения официального перевода документов.

Из писем:

«Живем с мужем за границей. Что мне делать, если я не могу найти работу в чужой стране? Безработица страшная. Здесь и свои годами найти место не могут. Время от времени подрабатываю сиделкой у старичков. Но если начну требовать официальные документы, то у меня не будет и этой подработки. То есть мне просто придется забыть о том, чтобы приезжать на родину, где я стану нарушителем закона?». Лариса, Италия.

«Живу в небольшом поселке в горах. Ближайшее консульство или бюро переводов, где можно проставить апостиль, очень далеко, нужно ехать в большой город. Бензин недешевый. Оформление документов тоже стоит очень дорого. Мы с мужем посчитали, в какую сумму обойдется вся эта возня с доказательствами, что я не «тунеядец», и решили, что мне дешевле получить гражданство другой страны. Почему я должна платно, за свои деньги убеждать кого-то, что я работаю?» Ольга, Испания

«Как объяснить руководству вуза, что необходимость получить справку, доказывающую, что я не «тунеядец», не значит, что меня разыскивает полиция на родине? Иностранцы считают: если тебе надо что-то доказывать, то у тебя проблемы с законом. Тем более абсурдно представлять справку, что ты студент, а не безработный, иначе положен о наказании вместо пособия по безработице». Игорь, Германия

Надо знать

Если человек живет за границей и сдает в аренду квартиру в Минске, то он не является не занятым в экономике, поскольку сдает внаем жилое помещение и уплачивает налог. Поэтому и плату за ЖКУ ему будут начислять по льготным тарифам. То же касается тех, кто сдает в аренду нежилые помещения и машино-места и платит налог.

Документы с места работы за границей нужно представить в постоянно действующую комиссию по координации работы по содействию занятости населения по месту регистрации. Документы можно принести лично, отправить по электронной почте либо бумажным письмом. Тем, кто собирается выслать подтверждение на e-mail, нужно помнить, что файлы должны быть в форматах pdf, jpg, jpeg, png и «весить» не больше 5 Мб.

Контакты комиссий, куда учащимся и работающим за границей нужно представить подтверждение, их почтовый адрес и адрес электронной почты можно узнать на официальных сайтах районных, городских исполнительных комитетов, а также администраций районов в городах.

Если человек один раз представил подтверждающие документы в комиссию, делать это повторно каждый квартал не нужно. Комиссия на основании полученных документов определит период, в течение которого гражданин будет считаться занятым в экономике.

В случае если человек не подтверждает свою занятость за границей, не сдает жилое или нежилое помещение, соответственно, не платит налог с физлиц, он относится к числу не занятых в экономике.

Если за прошлый год вы представили информацию о том, что живете и учитесь за границей, то за нынешний документы, подтверждающие занятость, нужно представить в комиссию до 21 января. С учетом того, что списки формируются ежеквартально, в дальнейшем комиссия просит представлять документы до 21 апреля, до 21 июля, до 21 октября, до 21 января.

Марина ЛУНЕВА